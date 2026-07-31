Πατέρας και γιος σε… μονομαχία: Το πείραγμα του Κριστιάνο στον Ρονάλντο Τζούνιορ (pic)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πόζαρε μαζί με τον γιο του, με τον 41χρονο να «τρολάρει» τον μικρό, δείχνοντας του ότι ακόμα και σε αυτή την ηλικία παραμένει σε εντυπωσιακή κατάσταση και ότι ακόμα δεν έχει φτάσει τον… πατέρα του.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές με την οικογένειά του και έχει διάθεση για… πείραγμα στον γιο. Συγκεκριμένα, ο 41χρονος πόζαρε στην παραλία μαζί με τον Ρονάλντο Τζούνιορ, δείχνοντας σε μια σωματική κατάσταση που αψηφά τον χρόνο, αλλά και τον μικρό που... θέλει ακόμα για να τον φτάσει.

Η σειρά φωτογραφιών που ανέβασε ο Κριστιάνο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram έγιναν αμέσως viral, συγκεντρώνοντας μέσα σε λίγες ώρες περισσότερα από 10 εκατομμύρια likes και χιλιάδες σχόλια.

«Οχι ακόμα»

Τις εντυπώσεις τράβηξε η ατάκα που συνόδευε τη δημοσίευση, με τον παίκτη της Αλ Νασρ να γράφει χαρακτηριστικά «Not yet» («Όχι ακόμα»), θέλοντας πιθανότατα να τρολάρει τον γιο του, υπονοώντας ότι δεν έχει φτάσει ακόμα τον πατέρα του… σωματικά.

Ωστόσο, υπήρχαν κι άλλοι οι οποίοι έδωσαν διαφορετική ερμηνεία στη συγκεκριμένη φράση, θεωρώντας ότι ο Πορτογάλος εννοεί ότι δεν σκοπεύει ακόμη να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Την απόλυτη αποθέωση γνώρισε ο Ρονάλντο στα σχόλια της ανάρτησης, με τους περισσότερους να τον χαρακτηρίζουν «GOAT», ενώ άλλους να στέκονται στο γεγονός ότι ο 16χρονος έχει περάσει τον πατέρα του σε ύψος, έχοντας φτάσει κοντά το 1,90.

Σε φόρμα που δεν γνωρίζει από ηλικία

Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες είναι μια ακόμη απόδειξη της φιλοσοφίας του Κριστιάνο, που ακόμη και σε αυτή την ηλικία συνεχίζει με την ίδια πειθαρχία που τον χαρακτηρίζει όλα αυτά τα χρόνια.

Ένα σώμα που το λίπος του εκτιμάται γύρω στο 7%, με την απόλυτη γράμμωση. Και πως να μην τα καταφέρει. Για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα, ο Πορτογάλος έχει συνδυάσει τη σκληρή του προπόνηση με τη διατροφή που ακολουθεί εδώ και χρόνια, η οποία αποτελείτε από έξι γεύματα, βασισμένη σε άπαχη πρωτεΐνη, ψάρια, κοτόπουλο, αυγά, λαχανικά, φρούτα και δημητριακά ολικής άλεσης.

Παράλληλα, ο 41χρονος αποφεύγει τις επεξεργασμένες τροφές και τα αναψυκτικά, με τον με τον πρώην προσωπικό του σεφ στη Γιουβέντους να αναφέρει πως δεν καταναλώνει ούτε γάλα, θεωρώντας πως δεν αποτελεί απαραίτητο μέρος της διατροφής ενός ενήλικα.

Μαζί με όλα αυτά φροντίζει να συντηρήσει σε ακόμα καλύτερη κατάσταση το κορμί του με παγοθεραπείες, σάουνα και ειδικές μεθόδους αποθεραπείας μετά από ιδιαίτερα απαιτητικές προπονήσεις.

Ο Ρονάλντο Τζούνιορ στα βήματα του… CR7

Ο γιος του Κριστιάνο έχει μπει και αυτός για τα καλά στη φιλοσοφία του πατέρα του, ακολουθώντας πρόγραμμα προπονήσεων μαζί του και έχει περάσει από τις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης, της Γιουβέντους, της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, της Αλ Νασρ, αλλά και από τις μικρές εθνικές της Πορτογαλίας, με πολλούς να αναφέρουν ότι πρόκειται για ένα ελπιδοφόρο ταλέντο.

Επαγγελματική νοοτροπία, ταχύτητα και κίνηση χωρίς τη μπάλα είναι κάποια από αυτά που χαρακτηρίζουν τον πιτσιρικά, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει στην Ευρώπη, προκειμένου να συνεχίσει την εξέλιξή του σε κορυφαίο επίπεδο.

Με τον πρώην παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης να ανανεώνει μέχρι το 2027 με την Αλ Νασρ, δεν είναι απίθανο να γίνει το όνειρό του πραγματικότητα, που δεν είναι άλλο από το να αγωνιστεί δίπλα στον γιο του σε επίσημο παιχνίδι, πριν κλείσει την τεράστια καριέρα του.