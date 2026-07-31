Λέικερς: Υποδέχθηκαν τον Λούνεϊ - Η πρώτη φωτογραφία με τη νέα του φανέλα (pics)

Οι Λος Άντζελες Λέικερς υποδέχθηκαν τον Κέβον Λούνεϊ και ο «Λιμνάνθρωπος» φωτογραφήθηκε με τη νέα του φανέλα.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς αυτό το καλοκαίρι άλλαξαν ριζικά το ρόστερ τους. Με την αποχώρηση του Λεμπρόν Τζέιμς ξεκίνησε και… επίσημα η εποχή του Λούκα Ντόντσιτς, με τους «Λιμνανθρώπους» να χτίζουν γύρω από τον Σλοβένο αστέρα.

Μία από τις προσθήκες που έκαναν ήταν αυτή του Κέβον Λούνεϊ. Οι Λέικερς υποδέχθηκαν τον νέο τους παίκτη και μάλιστα ο έμπειρος σέντερ φωτογραφήθηκε και με την φανέλα με το νούμερο «55».