Όταν ο Λίσι συνάντησε την Τούμπα: Η «υπόκλιση» του Ιταλού στον κόσμο του ΠΑΟΚ (vid)

Το είχε δει από βίντεο και πλέον το έζησε από κοντά. Ο Αλέσιο Λίσι γνώρισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το γήπεδο της Τούμπας, ξεκινώντας με πρόκριση την θητεία του στον ΠΑΟΚ.

Ο Ιταλός τεχνικός αποκάλυψε στη συνέντευξη Τύπου πριν τον αγώνα με τη Ντιναμό πως ανυπομονούσε να ζήσει την ατμόσφαιρα της Τούμπας.

Θα λέγαμε πως μετρούσε αντίστροφα από την πρώτη στιγμή που είπε το «ναι» στον ΠΑΟΚ. Από τα πρώτα τηλεφωνήματα με τον Λέο Μάτος και τις πρώτες... έρευνες για την νέα του εμπειρία. Βίντεο, ξανά βίντεο και μία προσμονή μέχρι τις 30 Ιουλίου.

Πρώτο εντός έδρας ματς, 2/2 νίκες και μία μεγάλη πρόκριση που ίσως κριθεί καθοριστική στην πορεία της διοργάνωσης. Γιατί όπως είπε και ο ίδιος ο Αλέσιο Λίσι μετά την χθεσινή νίκη, αυτά τα ματς απλά τα κερδίζεις δεν έχει σημασία αν παίξεις καλά.

«Η πρώτη του στιγμή στην Τούμπα. Το ξεκίνημα μίας νέας εποχής», ανέφερε το μήνυμα του ΠΑΟΚ συνοδευόμενο από την «υπόκλιση» και το χειροκρότημα του τεχνικού του Δικεφάλου προς τον κόσμο που έδωσε το παρών στις κερκίδες της Τούμπας.