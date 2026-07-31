Ευρωπαϊκό Καλλιτεχνικής Κολύμβησης: Εντυπωσιακή πρόκριση στον τελικό για τις αδελφές Αλεξανδρή

Με τον καλύτερο τρόπο άνοιξαν την αυλαία των υποχρεώσεών τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης στο Παρίσι η Άννα Μαρία και η Ειρήνη Αλεξανδρή, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση που τις έστειλε με άνεση στον τελικό του ελεύθερου ντουέτου.

Οι δύο αθλήτριες, που πλέον εκπροσωπούν την Ελλάδα, συγκέντρωσαν 312.7074 βαθμούς με το πρόγραμμα «The Story of Two Vampire Sisters», καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στον προκριματικό ανάμεσα σε 18 συμμετοχές. Μόνο το ισπανικό δίδυμο βρέθηκε υψηλότερα στη βαθμολογία, με 316.3850 βαθμούς.

Η συγκεκριμένη συμμετοχή είχε και ιδιαίτερη συναισθηματική αξία, καθώς αποτέλεσε την πρώτη τους εμφάνιση με τα ελληνικά χρώματα έπειτα από 14 χρόνια. Οι αδελφές Αλεξανδρή είχαν αγωνιστεί όλο αυτό το διάστημα με την εθνική ομάδα της Αυστρίας, πριν επιστρέψουν στην Ελλάδα, όπου μαζί με την τρίτη αδελφή τους, τη Βασιλική, η οποία συμμετέχει στο σόλο, φιλοδοξούν να οδηγήσουν την ελληνική καλλιτεχνική κολύμβηση σε νέες διεθνείς διακρίσεις.

Ο τελικός του ελεύθερου ντουέτου είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο 1 Αυγούστου στις 19:00, ενώ μία ημέρα νωρίτερα, την Παρασκευή στις 19:00, οι Άννα Μαρία και Ειρήνη Αλεξανδρή θα αγωνιστούν απευθείας στον τελικό του τεχνικού ντουέτου, έχοντας ως στόχο μία ακόμη σπουδαία διάκριση και ένα μετάλλιο.