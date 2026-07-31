Άπειρος Ιταλός 2ης κατηγορίας στο Παναθηναϊκός-ΤΣΣΚΑ 1948

Γνωστός έγινε ο διαιτητής που θα διευθύνει το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948, για τον 3ο προκριματικό του Conference League.

Ιταλική σφυρίχτρα στέλνει η UEFA στο ΟΑΚΑ για το ματς της προσεχούς Τρίτης (4/8), ανάμεσα στο Τριφύλλι και τη βουλγαρική ομάδα.

Ο λόγος για τον 36χρονο Ματέο Μαρκέτι, που ανήκει στη δεύτερη κατηγορία κι έγινε διεθνής μόλις πριν λίγους μήνες. Αξιοσημείωτο πως μετράει μόλις ένα ματς σε ευρωπαϊκά προκριματικά, το Βάραζντιν-Γιάμπλονετς 3-2, την περασμένη εβδομάδα.

Θα έχει βοηθούς τους Καλέντ Μπαχρί, Βαλέριο Βέκι, με 4ο τον Ζουάν Λούκα Σάκι. Αυτή τη φορά θα υπάρχει και VAR, όπου θα βρίσκονται οι Γιανλούκα Αουρελιάνο, Λορέντσο Ματζιόνι.