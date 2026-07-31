Ολυμπιακός: Στο προσκήνιο Σχίρι και Τικνιζιάν

Δύο νέα ονόματα στο μεταγραφικό προσκήνιο του Ολυμπιακού, ο οποίος εμφανίζεται να ενδιαφέρεται για τους Ναγιάρ Τικνιζιάν και Ελιές Σχίρι.

Συνεχίζεται η μεταγραφολογία για τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι ψάχνουν ενισχύσεις τόσο για το αριστερό άκρο της άμυνάς τους, όσο και για τη μεσαία γραμμή.

Η υπόθεση του Σαλάχ-Εντίν της Ρόμα δείχνει να έχει κολλήσει, αφού ο παίκτης δεν "ψήνεται" με την προοπτική της Ελλάδας και οι Πειραιώτες εμφανίζονται να έχουν ενδιαφερθεί για τον 27χρονο διεθνή Ρωσο-Αρμένιο αριστερό μπακ του Ερυθρού Αστέρα, Ναγιάρ Τακνιζιάν. Μετακόμισε πέρυσι στους Σέρβους από τη Λοκομοτίβ Μόσχας, κάνοντας μία γεμάτη σεζόν (47 συμ., 1 γκολ, 7 ασίστ), ενώ μετράει 31 συμ. με την Ανδρών της Αρμενίας, έχοντας υπάρξει διεθνής και με όλες τις μικρές εθνικές της Ρωσίας.

Την ίδια στιγμή στην Ελβετία υποστηρίζεται ότι ο Ολυμπιακός έχει δείξει ενδιαφέρον για τον 31χρονο Τυνήσιο αμυντικό μέσο Ελιές Σχίρι της Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Ο παίκτης δεσμεύεται έως το 2027 με τη γερμανική ομάδα, ενώ έχουν ενδιαφερθεί επίσης οι Κολωνία, Μάιντς, Τορίνο και Φιορεντίνα. Αρχηγός της εθνικής Τυνησίας με την οποία μετράει 86 συμ., αγωνίζεται την τελευταία τριετία στη Φρανκφούρτη, ενώ έχει αναδειχθεί από τις ακαδημίες της Μονπελιέ, πριν πωληθεί στην Κολωνία για 6 εκατ. ευρώ.

