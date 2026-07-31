Euroleague για «αιωνίους»: «Πραγματικοί γίγαντες, δείχνουν καλύτεροι από ποτέ» (pic)

Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός έχουν προχωρήσει σε σημαντικές κινήσεις αυτό το καλοκαίρι και φυσικά όλα τα βλέμματα της Ευρώπης θα είναι στραμμένα πάνω τους όταν κοντραριστούν στην Euroleague.
Η Euroleague προχώρησε σε μία ανάρτηση με τις ημερομηνίες των «αιωνίων ντέρμπι» (11/12 και 12/2) και αποθέωσε τις δύο ελληνικές ομάδες.
«Δύο πραγματικοί γίγαντες, μοιάζουν καλύτεροι από ποτέ» έγραψε χαρακτηριστικά.
Δείτε το ποστ:
Two true giants, looking better than ever.— EuroLeague (@EuroLeague) July 31, 2026
Here’s when @Paobcgr and @Olympiacos_BC go head to head this season 🤩 pic.twitter.com/JPVVxAaeFQ