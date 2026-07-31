Ο Σότσα στο Άντερλεχτ - ΠΑΟΚ: Ποιος ορίστηκε στο ματς της Τούμπας

Ο Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα θα διευθύνει το ΠΑΟΚ - Άντερλεχτ, ενώ ο Σιμόνε Σότσα ορίστηκε για τη ρεβάνς των Βρυξελλών.

Λίγη ώρα μετά τον ορισμό των αγώνων από την UEFA, η διοργανώτρια αρχή προχώρησε και στον ορισμό διαιτητών με δύο γνώριμα ονόματα να σφυρίζουν τις δύο αναμετρήσεις του Δικεφάλου κόντρα στην Άντερλεχτ.

Στο παιχνίδι της Τούμπας (6/8, 20:45), ορίστηκε ο Ισπανός Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα, με βοηθούς τους συμπατριώτες του, Ντιέγκο Μπαρμπέρο και Μιγκέλ Μαρτίνεθ. Τέταρτος θα είναι ο Ματέο Μπούσκετς Φερέρ, με τον Χαβιέ Ινγκλέσιας Βιλανουέβα στο VAR, και τον Χουάν Λουίς Πουλίδο Σαντάνα A VAR.

Στη ρεβάνς του Βελγίου, οι διαιτητές θα είναι Ιταλοί, με τον Σιμόνε Σότσα να είναι ο πρώτος διαιτητής, και τους Στέφανο Αλέσιο και Ντάριο Σετσόνι να είναι οι βοηθοί του. Ο Ματέο Μαρκέτι θα είναι ο τέταρτος, με τους Τζιαλούνκα Αουρελιάνο και Ματέο Γαρίλιο στους ρόλους του VAR και του A VAR αντίστοιχα.