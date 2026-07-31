Έτοιμος για το νέο κεφάλαιο με τους Καβαλίερς ο Χεζόνια: Το βίντεο με την τοιχογραφία (vid)

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς θέλουν να προσθέσουν στο ρόστερ τους τον Μάριο Χεζόνια, και παρά τις αντιδράσεις της Ρεάλ, παραμένουν αισιόδοξοι πως θα το καταφέρουν.
Ο Κροάτης αστέρας δείχνει έτοιμος για αυτό το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του και δημοσίευσε ένα βίντεο με μία τεράστια τοιχογραφία των «Καβς» γράφοντας: «ΝΒΑ» και προσθέτοντας τα hashtags: «Cleveland», «Cavaliers», «NewChapter», «Life», «USA».
Δείτε την ανάρτηση:
@supermariohezonja11 NBA. #Cleveland #Cavaliers #NewChapter #Life #USA ♬ original sound - Mario Hezonja