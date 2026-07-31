Έτοιμος για το νέο κεφάλαιο με τους Καβαλίερς ο Χεζόνια: Το βίντεο με την τοιχογραφία (vid)

Ο Μάριο Χεζόνια δημοσίευσε ένα βίντεο με μία τεράστια τοιχογραφία των Κλίβελαντ Καβαλίερς και δείχνει έτοιμος για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς θέλουν να προσθέσουν στο ρόστερ τους τον Μάριο Χεζόνια, και παρά τις αντιδράσεις της Ρεάλ, παραμένουν αισιόδοξοι πως θα το καταφέρουν.

Ο Κροάτης αστέρας δείχνει έτοιμος για αυτό το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του και δημοσίευσε ένα βίντεο με μία τεράστια τοιχογραφία των «Καβς» γράφοντας: «ΝΒΑ» και προσθέτοντας τα hashtags: «Cleveland», «Cavaliers», «NewChapter», «Life», «USA».

Δείτε την ανάρτηση: