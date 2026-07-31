Η πρόκριση της Άντερλεχτ άλλαξε τα δεδομένα του ΠΑΟΚ σε Εuropa & Conference League

Η πρόκριση της Άντερλεχτ έφερε... ανακατατάξεις για τον ΠΑΟΚ στις κληρώσεις του Εuropa και του Conference League.

Οι Βέλγοι μπορεί να τα... χρειάστηκαν κόντρα στην αξιόμαχη Χάμαρμπι, η οποία προηγήθηκε μέσα στις Βρυξέλλες με τον Έϊμπραχαμ, όμως οι γηπεδούχοι ξύπνησαν, πίεσαν και έκαναν την ολική ανατροπή.

Με το τελικό 3-1 η Άντερλεχτ του Βίτορ Μπρούνο πήρε την πρόκριση για τον 3ο προκριματικό του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ με τον πρώτο αγώνα να διεξάγεται στην Τούμπα (6/8) και τη ρεβάνς επτά βράδια αργότερα (13/8) στην πρωτεύουσα του Βελγίου.

Στους ισχυρούς και στο Conference

Ως ζευγάρι θα τοποθετηθούν στην κλήρωση της προσεχούς Δευτέρας (3/8) ΠΑΟΚ και Άντερλεχτ τόσο στο Europa όσο και στο Conference League, με τον νικητή του ζευγαριού να εξασφαλίζει την ευρωπαϊκή του παρουσία έως τουλάχιστον τη διακοπή των Χριστουγέννων.

Στους ισχυρούς και των δύο κληρώσεων το ζευγάρι, καθώς το υψηλό ranking και των δύο δίνει τη δυνατότητα να αποφύγουν κάποιες «παγίδες» κυρίως στο Conference League σε περίπτωση αποκλεισμού.

Όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, γνωστοί έγιναν οι 10 πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ όσον αφορά το Europa League, ενώ στο Conference είναι αρκετά «θολά» τα πράγματα και θα ξεκαθαρίσουν με τα υπογκρούπ το πρωί της Δευτέρας.

Αποφεύγει Σεντ Τρούιντεν και ΟΦΗ

Οι πιθανοί αντίπαλοι του Δικεφάλου θα ήταν 12 όμως αυτόματα μειώνονται στους 10, καθώς σε αυτή την προκριματική φάση δεν γίνεται να κληρωθούν ομάδες από την ίδια χώρα. Ως εκ τούτου, ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να κληρωθεί ούτε με τον ΟΦΗ αλλά και ούτε με τη Σεντ Τρούιντεν, καθώς θα τοποθετηθεί στην κλήρωση ως ζευγάρι με ομάδα του Βελγίου.

Υπενθυμίζεται πως οι πιθανοί αντίπαλοι του Δικεφάλου είναι οι έξι ηττημένοι των αντίστοιχων ζευγαριών του 3ου προκριματικού του Champions League, μαζί με τις Λίλεστρομ, Τραμπζονσπόρ και τους νικητές των ζευγαριών Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ - Τουν και Λαρν - Ιμπέρια.

