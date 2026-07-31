«Αυτό είναι εκδίκηση για την Κύπρο»: Οπαδός της ΑΕΚ Λάρνακας ξυλοκοπήθηκε άγρια από οπαδούς της Μπεϊτάρ (vid)

Σοβαρό επεισόδιο βίας σημειώθηκε στο Πλοϊέστι της Ρουμανίας, λίγες ώρες πριν από τη ρεβάνς της ΑΕΚ Λάρνακας με τη Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ για τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Θύμα της επίθεσης έπεσε ένας φίλαθλος της κυπριακής ομάδας, ο οποίος είχε ταξιδέψει στη Ρουμανία για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνεται ο οπαδός της ΑΕΚ να έχει απομονωθεί και στη συνέχεια να δέχεται άγριο ξυλοδαρμό από ομάδα οπαδών της Μπεϊτάρ.

Το υλικό αναρτήθηκε από λογαριασμούς που συνδέονται με οπαδούς της ισραηλινής ομάδας, οι οποίοι υποστήριξαν πως η επίθεση ήταν «εκδίκηση για την Κύπρο», κάνοντας αναφορά στα σοβαρά επεισόδια που είχαν προηγηθεί μετά το πρώτο παιχνίδι στη Λάρνακα.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, μετά την πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων, Ισραηλινοί φίλαθλοι είχαν δεχθεί επίθεση στην Κύπρο, με αποτέλεσμα δύο εξ αυτών να τραυματιστούν σοβαρά, ενώ οι συγκρούσεις οδήγησαν και σε αρκετές συλλήψεις από τις τοπικές Αρχές.