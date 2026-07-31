Νουά: Το «ευχαριστώ» στον κόσμο και η στεναχώρια για το «διαζύγιο» με τον Άρη

Ο Αμίν Νουά είπε το δικό του «αντίο» στον κόσμο του Άρη, ενώ έστειλε και ένα μήνυμα στον ατζέντη του.

Ο Γάλλος διεθνής φόργουορντ συνεχίζει την καριέρα του στην Μάλαγα, αφού έμεινε ελεύθερος από τον Άρη. Ο ίδιος φρόντισε να ευχαριστήσει τους φίλους της ομάδας για την στήριξη, ενώ με ένα ακόμα ένα μήνυμα θέλησε να στηρίξει τον ατζέντη του.

Αναλυτικά το μήνυμα του Νουά:

«Στους οπαδούς του Άρη,

Σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας από την πρώτη μέρα μέχρι το τελευταίο λεπτό. Το να φοράω αυτή τη φανέλα ήταν τιμή, και θα είμαι πάντα ευγνώμων για τον τρόπο που με στηρίξατε σε όλη αυτή την πορεία. Πίστευα πραγματικά ότι αυτό ήταν ένα ταξίδι που θα συνεχίζαμε να χτίζουμε μαζί για χρόνια.

Οι αξίες μου δεν άλλαξαν ποτέ. Οι συνθήκες άλλαξαν. Όσοι ξέρουν, ξέρουν. Φεύγω περήφανος για όσα καταφέραμε μαζί και μόνο με σεβασμό προς τους ανθρώπους που γέμιζαν το γήπεδο κάθε αγώνα. Σας ευχαριστώ για όλα. Εμπιστεύομαι τον Θεό. Για πάντα».

Εν συνεχεία προχώρησε σε ακόμα μία ανάρτηση μέσω Instagram story, αναφέροντας: «Παρεμπιπτόντως, πιστεύω πως ο κόσμος που ρίχνει την ευθύνη στον ατζέντη μου έχει παραπληροφορηθεί. Ίσως χρειαστεί να τσεκάρετε ξανά τις πηγές σας. Ο εκπρόσωπός μου έχει την απόλυτη εμπιστοσύνη μου από την πρώτη μέρα. Ούτε αυτό έχει αλλάξει».