Αγωνία στο Ρέθυμνο, αναζωπυρώσεις στην Πάρο – Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Αχαΐα (vids)

Σε πύρινο κλοιό παραμένουν αρκετές περιοχές της χώρας, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στην Αχαΐα, το Ρέθυμνο, την Πάρο και το Αγρίνιο.

Στην Αχαΐα το μέτωπο μαίνεται ανεξέλεγκτο και εστάλη μήνυμα του 112 για εκκένωση της Φλόκας, ενώ στο Ρέθυμνο η μάχη επικεντρώνεται στην Αγία Παρασκευή. Την ίδια ώρα, στην Πάρο οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν συνεχείς αναζωπυρώσεις, ενώ καλύτερη είναι η εικόνα σε Άνδρο και Κάλυμνο.

Η εικόνα της φωτιάς στο Ρέθυμνο

Μια ακόμη εξαιρετικά δύσκολη νύχτα πέρασαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο Ρέθυμνο, δίνοντας μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους.

Αν και από αργά το απόγευμα η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς παρουσίασε βελτίωση, ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων παραμένει υψηλός, με τις επίγειες δυνάμεις να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή.

Το ενεργό μέτωπο εντοπίζεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, ενώ σαφώς καλύτερη χαρακτηρίζεται η κατάσταση στον Ασώματο. Οι φλόγες στην Αγία Παρασκευή βρίσκονταν χθες σε μικρή απόσταση από κατοικίες.

Με το πρώτο φως της ημέρας αναμένεται να συνδράμουν και τα εναέρια μέσα, εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν.

Η πυρκαγιά στον Ασώματο ξέσπασε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι στην έξοδο του Κουρταλιώτικου Φαραγγιού και μέσα σε λιγότερο από δύο ώρες ακολούθησε την κοίτη του ποταμού, καίγοντας καλαμιές και καλλιέργειες, μέχρι να φτάσει κοντά στη Μονή Πρέβελης και στην παραλία της περιοχής.

Η Ιερά Μονή Πρέβελης διασώθηκε, ωστόσο οι φλόγες άφησαν πίσω τους σημαντικές καταστροφές στο μοναδικό φοινικόδασος της περιοχής. Οι εικόνες από το σημείο είναι αποκαρδιωτικές, καθώς μεγάλο τμήμα του φυσικού τοπίου έχει μετατραπεί σε στάχτη.

Μεγάλη φωτιά στην Αχαΐα: Μήνυμα 112 – «Απομακρυνθείτε από την Φλόκα»

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκας στη Δυτική Αχαΐα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ ήχησε και το 112 τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Όπως ανέφερε το μήνυμα κάτοικοι και επισκέπτες που βρίσκονται στην περιοχή Φλόκας καλούνται να απομακρυνθούν άμεσα με κατεύθυνση προς την Άρλα, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Ο Δήμαρχος Δυτ. Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος ανέφερε σήμερα πως το μέτωπο είναι μεγάλο και ανεξέλεγκτο, ενώ «από θαύμα δεν κάηκαν σπίτια».

Αυτή την ώρα επιχειρούν 114 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 27 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και ελικόπτερα. Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Καλύτερη εικόνα σε Άνδρο και Κάλυμνο – Συνεχίζεται η μάχη στην Πάρο

Την ίδια ώρα, βελτιωμένη εμφανίζεται η εικόνα στα περισσότερα πύρινα μέτωπα που απασχόλησαν τις τελευταίες ημέρες τα νησιά του Αιγαίου. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, οι πυρκαγιές σε Άνδρο και Κάλυμνο παρουσιάζουν πλέον καλή εικόνα, χωρίς να υπάρχουν αυτή τη στιγμή ιδιαίτερες ανησυχίες για την εξέλιξή τους.

Διαφορετική παραμένει η κατάσταση στην Πάρο, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες και αναζωπυρώσεις εντός της περιμέτρου της πυρκαγιάς. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης και δεν επιτρέπουν ακόμη την πλήρη οριοθέτηση του μετώπου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, δεν έχει σημειωθεί νέα αναζωπύρωση εκτός της περιμέτρου της φωτιάς. Ωστόσο, το μέτωπο εξακολουθεί να παρουσιάζει ενεργές εστίες, γεγονός που επιβάλλει συνεχή επιχειρησιακή ετοιμότητα και αυξημένη επιφυλακή.

Στην Κάλυμνο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και έξι πυροσβεστικά οχήματα, στην Άνδρο 25 πυροσβέστες με δύο πεζοπόρα τμήματα και πέντε οχήματα, ενώ στην Πάρο έχουν αναπτυχθεί 62 πυροσβέστες με δύο πεζοπόρα τμήματα και δέκα πυροσβεστικά οχήματα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή σε όλα τα μέτωπα, με το μεγαλύτερο βάρος να δίνεται πλέον στην Κρήτη και την Πάρο, όπου οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να ευνοούν την εξάπλωση της φωτιάς και να διατηρούν τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων.

Στόχος των επιχειρήσεων είναι η πλήρης οριοθέτηση των πυρκαγιών και η αποτροπή κάθε νέας επέκτασης.