Παγκόσμιος θρήνος: Πέθανε ο θρυλικός Φράνκο Μπαρέζι

Μετά από μία γενναία μάχη με τον καρκίνο, ο σπουδαίος Φράνκο Μπαρέζι έχασε τελικά τη μάχη με τον θάνατο.
Σε ηλικία 66 ετών, ο θρυλικός Ιταλός, ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς που εμφανίστηκαν στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, άφησε την τελευταία του πνοή.
Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της Μίλαν, την ομάδα που υπηρέτησε και στα 20 χρόνια της ποδοσφαιρικής καριέρας του, αλλά και στη συνέχεια, ως προπονητής των ακαδημιών της.
La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta… pic.twitter.com/a8wNOCUc2o— AC Milan (@acmilan) July 31, 2026