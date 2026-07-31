Παγκόσμιος θρήνος: Πέθανε ο θρυλικός Φράνκο Μπαρέζι

Στο πένθος το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, η Ιταλία και η οικογένεια της Μίλαν, καθώς έφυγε τελικά από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο θρυλικός Φράνκο Μπαρέζι.

Μετά από μία γενναία μάχη με τον καρκίνο, ο σπουδαίος Φράνκο Μπαρέζι έχασε τελικά τη μάχη με τον θάνατο.

Σε ηλικία 66 ετών, ο θρυλικός Ιταλός, ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς που εμφανίστηκαν στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, άφησε την τελευταία του πνοή.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της Μίλαν, την ομάδα που υπηρέτησε και στα 20 χρόνια της ποδοσφαιρικής καριέρας του, αλλά και στη συνέχεια, ως προπονητής των ακαδημιών της.