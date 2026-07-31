Αποθέωση Μαρκο Σίλβα σε Παυλίδη μετά το σόου του διεθνή επιθετικού

Τι είπε ο τεχνικός της Μπενφίκα για τον διεθνή επιθετικό μετά τα 4 γκολ που πέτυχε και τις φήμες για Μπαρτσελόνα.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης απέναντι στην Σεν Γκάλεν το βράδυ της Πέμπτηης (30/7) έκανε το δικό του... σόου και με τέσσερα γκολ έδωσε την πρόκριση στην Μπενφίκα ενώ έγραψε ιστορία αφού έγινε ο κορυφαίος Έλληνας σκόρερ σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ο Μάρκο Σίλβα μετά το τέλος του αγώνα μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον διεθνή επιθετικό ενώ δεν έδειξε να ανησυχεί για τις φήμες που τον θέλουν να φεύγει για την Μπαρτσελόνα.

«Ο Παυλίδης είχε ένα εξαιρετικό παιχνίδι στην επίθεση. Όχι μόνο λόγω των γκολ που σημείωσε, κάτι που κάνει την απόδοση πολύ ολοκληρωμένη, αλλά και λόγω αυτού που έκανε στο να συνδέει το παιχνίδι. Έχουμε κάποιους παίκτες που είναι θεμελιώδεις για εμάς. Η ομάδα και ο σύλλογος έρχονται πάντα πάνω απ' όλα, αλλά υπάρχουν παίκτες που δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να χάσουμε. Ο Παυλίδης είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για μένα. Όχι μόνο για την ικανότητά του στο γκολ, αλλά και για τη δουλειά του μακριά από την μπάλα και για όλα όσα συμβάλλει στο στυλ παιχνιδιού της ομάδας. Είναι ένας βασικός παίκτης» τόνισε ο τεχνικός των «Αετών».

Για τις φήμες περί Μπαρτσελόνα είπε. «Αυτή τη στιγμή είμαι πολύ χαρούμενος για τον Παυλίδη και δεν ανησυχώ καθόλου».