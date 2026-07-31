Μάτος: «Πάμε για περισσότερα - Χαρούμενος για την επιστροφή στην Τούμπα» (pic)

Ο αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, Λέο Μάτος έστειλε το δικό του μήνυμα μετά την πρόκριση του ΠΑΟΚ στην Τούμπα επί της Ντιναμό Κιέβου (2-0).

Στον... αστερισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια χθες άπαντες στην Τούμπα, με τον Έλληνα «μάγο» να σκοράρει δύο πανέμορφα γκολ μέσα σε λίγα λεπτά και να στέλνει τον ΠΑΟΚ στον 3ο προκριματικό του Europa League.

Νικηφόρο εντός έδρας ντεμπούτο για τον Αλέσιο Λίσι, αλλά και για τον Λέο Μάτος, που επέστρεψε στην Τούμπα για πρώτη φορά με τον νέο του ρόλο.

Ο Βραζιλιάνος αθλητικός διευθυντής του Δικεφάλου έστειλε το δικό του μήνυμα μετά την πρόκριση και πριν τη νέα μονομαχία με την Άντερλεχτ την προσεχή Πέμπτη.

«Πάμε για περισσότερα - Χαρούμενος για την επιστροφή και την πρόκριση στην Τούμπα», ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα του Λέο Μάτος στα social media.