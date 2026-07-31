«Ύμνοι» της A Bola για Παυλίδη - «Εna, dio, tria, tessera, pente» (pic)

Η αναφορά της πορτογαλικής εφημερίδας στον διεθνή επιθετικό για τα τέσσερα γκολ που πέτυχε κόντρα στην Σεντ Γκάλεν.

Στους ρυθμούς του Βαγγέλη Παυλίδη κινούνται στη Μπενφίκα μετά το καρέ τερμάτων που πέτυχε στο 5-0 επί της Σεντ Γκάλεν και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό του Europa League.

Η πορτογαλική εφημερίδα «A Bola» μάλιστα, αποθέωσε το διεθνή επιθετικό με τίτλο στα ελληνικά, μετρώντας μέχρι το πέντε: τέσσερα τα γκολ του Παυλίδη, πέντε της Μπενφίκα… «Εna, dio, tria, tessera, pente» ήταν ο χαρακτηριστικός τίτλος.

Η αναφορά της πορτογαλικής εφημερίδας για τον Παυλίδη.

«Πέτυχε γκολ (τέσσερα στον αριθμό) για κάθε γούστο: δύο με το αριστερό πόδι, ένα με κεφαλιά και ένα με το δεξί πόδι.

Ωστόσο, για κάθε προπονητή, είναι σίγουρα ευχάριστο να βλέπει ότι προσέφερε πολύ περισσότερα από αυτά. Πολύ περισσότερο από ένας εκτελεστής-φονέας, αφοσιώθηκε πλήρως στο παιχνίδι — άλλοτε οπισθοχωρώντας στους χώρους που κάλυπτε ο Σουντάκοφ όταν γύριζε πίσω, υποδεχόμενος την μπάλα, συνεργαζόμενος με τους συμπαίκτες του και διευκολύνοντας την ανάπτυξη του παιχνιδιού. Έπαιξε καλά με πλάτη στην εστία και ακόμα καλύτερα όταν βρισκόταν απέναντι στον τερματοφύλακα.

Στο πρώτο γκολ, εκτέλεσε με τη μία με το αριστερό πόδι, στο δεύτερο, υποδέχτηκε την πάσα του Αντόνιο Σίλβα, έστρωσε την μπάλα στον Καμίνσκι, πήρε την επιστροφή με το δεξί και σκόραρε με το αριστερό, στο τρίτο, σκόραρε με κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Μπα και στο τέταρτο, εξαπέλυσε δυνατό σουτ με το δεξί από το σημείο του πέναλτι. *Éna, dío, tría, téssera*. Και αφού ήταν πέντε, τότε *pente*. Καταλαβαίνεις ότι αυτά είναι τα «ένα, δυο, τρία, τέσσερα, πέντε» στα ελληνικά, έτσι;»