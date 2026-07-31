«Περνάει στα χέρια του Μάσμπερν η Μονακό - Θα λάβει άδεια για το πρωτάθλημα»

Ο Τζαμάλ Μάσμπερν επενδύει στην Μονακό και η ομάδα αναμένεται να λάβει άδεια για να συμμετέχει στο γαλλικό πρωτάθλημα τη νέα σεζόν.

Σύμφωνα με την «L’Equipe» η Μονακό αναμένεται να πάρει το «ΟΚ» και να συμμετέχει στο γαλλικό πρωτάθλημα τη νέα σεζόν, μετά την εξαγορά από έναν όμιλο με μπροστάρη τον Τζαμάλ Μάσμπερν.

Όπως αναφέρεται, η Μονακό κατέθεσε τα απαραίτητα έγγραφα και τραπεζικές εγγυήσεις ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ και έτσι όλα δείχνουν πως θα πάρει το «πράσινο φως».

Πλέον, η Μονακό θα λειτουργεί υπό την Helen Holdings, το αμερικανικό επενδυτικό fund με επικεφαλής τον Μάσμπερν. Έτσι, η θητεία του Αλεξέι Φεντορίτσεφ ως ιδιοκτήτη και βασικός μέτοχος θα φτάσει στο τέλος της, με τον Ρώσο να συμφώνησε να μεταβιβάσει τις μετοχές του.

Μάλιστα, τονίζεται πως αυτή η αλλαγή αναμένεται να ρίξει το μπάτζετ της ομάδας από τα 38 εκατομμύρια ευρώ στα 12,5.

Ο Μάσμπερν θα έχει τον ηγετικό ρόλο στο νέο εγχείρημα, ενώ ο εκτελεστικός διευθυντής Ολεξίι Γεφίμοφ αναμένεται να παραμείνει στη θέση του. Την ίδια ώρα, το Πριγκιπάτο ενδέχεται επίσης να εμπλακεί πιο άμεσα στη λειτουργία του συλλόγου, αφού την περασμένη άνοιξη παρείχε δάνεια συνολικού ύψους άνω των 16 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε διάστημα τεσσάρων μηνών.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το κράτος ενδέχεται να αποκτήσει μετοχικό ποσοστό στη Μονακό και να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στην εποπτεία της λειτουργίας της. Παράλληλα, δεν αναμένεται να απαιτήσει άμεσα την πλήρη αποπληρωμή του δανείου.