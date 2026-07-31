Νέο «χτύπημα» στον Ινφαντίνο: Και η Ασία απέναντι στο σχέδιο της FIFA για τις ιδιωτικές επενδύσεις στο Μουντιάλ

Διευρύνεται το μέτωπο των ομοσπονδιών που αντιδρούν στο σχέδιο του Τζάνι Ινφαντίνο για την είσοδο ιδιωτικών επενδύσεων στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς μετά τις UEFA και CONCACAF, στο πλευρό τους τάχθηκε και η Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία της Ασίας (AFC).

Με την προσθήκη της AFC, οι εθνικές ομοσπονδίες που εκφράζουν την αντίθεσή τους στο επίμαχο πλάνο φτάνουν πλέον τις 143, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα ισχυρό μέτωπο απέναντι στις προτάσεις της FIFA.

Υπενθυμίζεται ότι η UEFA ήταν η πρώτη που απέρριψε δημόσια το σχέδιο του Ινφαντίνο, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε η CONCACAF, με τις 41 ομοσπονδίες-μέλη της να ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να στηρίξουν την πρωτοβουλία.

Στην επίσημη τοποθέτησή της, η AFC εξέφρασε την έντονη ανησυχία της για τις τελευταίες εξελίξεις, υπογραμμίζοντας πως το ποδόσφαιρο δεν θα έπρεπε να βρίσκεται μπροστά στο ενδεχόμενο ενός τόσο μεγάλου διχασμού.

«Το γεγονός πως φτάσαμε να συζητούμε για ένα μεγάλο μποϊκοτάζ στο Παγκόσμιο Κύπελλο θα πρέπει να μας ανησυχεί όλους. Δεν θα έπρεπε ποτέ να βρεθεί σε μια τέτοια κατάσταση το ποδόσφαιρο. Το πλάνο της FIFA με το σχήμα FIFA Forward Enterprise για την αξιοποίηση νέων οικονομικών δυνατοτήτων δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να εξασφαλίσει τη συναίνεση και την ενότητα που απαιτούνται ώστε να προχωρήσουμε όλοι μαζί», ανέφερε χαρακτηριστικά η ασιατική συνομοσπονδία.

