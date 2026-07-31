Μαλντίνι για Μπαρέζι: «Δεν ξέρω πώς θα προχωρήσουμε χωρίς τον αρχηγό μας»

Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θρηνεί την απώλεια του Φράνκο Μπαρέζι, μιας από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες που φόρεσαν τη φανέλα της Μίλαν και της Εθνικής Ιταλίας.

Ο θρυλικός αρχηγός των «ροσονέρι» έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών, μετά από μια δύσκολη μάχη με τον καρκίνο, αφήνοντας πίσω του μια ανεκτίμητη παρακαταθήκη. Η ηγετική του παρουσία, η αφοσίωση και το πάθος του για το ποδόσφαιρο τον καθιέρωσαν ως σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που αποχαιρέτησαν τον Μπαρέζι με ιδιαίτερη συγκίνηση ήταν ο Πάολο Μαλντίνι. Οι δύο θρύλοι της Μίλαν είχαν μια ξεχωριστή σχέση, καθώς ο Μπαρέζι αποτέλεσε αρχηγό, μέντορα και πρότυπο για τον νεαρό τότε Μαλντίνι, τόσο στον σύλλογο όσο και στην Εθνική Ιταλίας.

Ο άλλοτε αρχηγός των «ροσονέρι» εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη μέσα από ένα συγκινητικό μήνυμα, τονίζοντας τη σημασία που είχε ο Μπαρέζι στη ζωή και την καριέρα του.

«Αντίο, Φράνκο.

Σήμερα νιώθω όπως τότε που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορούσες να βρίσκεσαι μαζί μας στο γήπεδο. Η πρώτη σκέψη ήταν πάντα η ίδια: πώς θα τα καταφέρουμε χωρίς τον αρχηγό μας;

Μου έμαθες τι σημαίνει να παλεύεις μέχρι το τέλος, να σέβεσαι τη φανέλα που φοράς και να είσαι πραγματικός ηγέτης. Δεν χρειαζόσουν μεγάλα λόγια. Οι πράξεις σου κάθε μέρα ήταν το μεγαλύτερο μάθημα.

Όταν ήμουν παιδί, ήσουν εκεί για να με προστατεύσεις. Όταν μεγάλωνα, με βοήθησες να βρω τον δρόμο μου και αργότερα, ως άνδρας, συνέχισες να με εμπνέεις.

Ήσουν ο σπουδαιότερος ποδοσφαιριστής με τον οποίο είχα την τιμή να μοιραστώ το γήπεδο.

Μια μεγάλη αγκαλιά στην οικογένειά σου, στη σύζυγό σου Μάουρα και στα παιδιά σου, τον Εντουάρντο και τον Τζιανναντρέα.

Θα μας λείψεις, αρχηγέ. Το αστέρι σου, όμως, θα συνεχίσει να λάμπει και να μας συνοδεύει για πάντα».