Το NBA προχωράει το πλάνο του για επέκταση της Λίγκας

Όπως αναφέρει ο insider του NBA, Έβαν Σιντέρι, υπάρχει ισχυρή πεποίθηση στην Λίγκα, ότι σύντομα ο κομισάριος, Άνταμ Σίλβερ θα ανακοινώσει την επέκταση σε 32 ομάδες, που θα γίνει από το πρωτάθλημα της σεζόν 2028/2029.
Σύμφωνα με τις αναφορές στις ΗΠΑ, το Σίατλ και το Λας Βέγκας είναι τα μεγάλα φαβορί για την δημιουργία των franchise, με την Λίγκα να περιμένει τις προσφορές των ενδιαφερόμενων επενδυτών.
Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, μόλις ανακοινωθεί η επέκταση, θα πραγματοποιηθεί και το draft επέκτασης το καλοκαίρι του 2028 για την στελέχωση με παίκτες των δύο νέων ομάδων που θα μπουν στην Λίγκα.
Strong belief remains the NBA will soon announce an expansion to 32 teams beginning in 2028-29.— Evan Sidery (@esidery) July 30, 2026
Las Vegas and Seattle will be the destinations, and serious momentum is building behind the scenes for bidding.
An NBA expansion draft would take place during the 2028 offseason. pic.twitter.com/OHe7PD3cWl