Το NBA προχωράει το πλάνο του για επέκταση της Λίγκας

Το NBA σκοπεύει να προσθέσει δύο franchise στην Λίγκα και σύντομα αναμένεται να υπάρξουν ανακοινώσει για την επέκταση που προγραμματίζει.

Όπως αναφέρει ο insider του NBA, Έβαν Σιντέρι, υπάρχει ισχυρή πεποίθηση στην Λίγκα, ότι σύντομα ο κομισάριος, Άνταμ Σίλβερ θα ανακοινώσει την επέκταση σε 32 ομάδες, που θα γίνει από το πρωτάθλημα της σεζόν 2028/2029.

Σύμφωνα με τις αναφορές στις ΗΠΑ, το Σίατλ και το Λας Βέγκας είναι τα μεγάλα φαβορί για την δημιουργία των franchise, με την Λίγκα να περιμένει τις προσφορές των ενδιαφερόμενων επενδυτών.

Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, μόλις ανακοινωθεί η επέκταση, θα πραγματοποιηθεί και το draft επέκτασης το καλοκαίρι του 2028 για την στελέχωση με παίκτες των δύο νέων ομάδων που θα μπουν στην Λίγκα.