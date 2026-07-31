Παναθηναϊκός: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για ΤΣΣΚΑ 1948, από 15 ευρώ οι τιμές

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έθεσε σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για την εντός έδρας αναμέτρηση με την ΤΣΣΚΑ 1948, με τις τιμές να ξεκινούν από τα 15 ευρώ.

Το «Τριφύλλι» έκανε το καθήκον του κόντρα στην Πάκσι και πλέον ετοιμάζεται για τις αναμετρήσεις κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948, στα πλαίσια του 3ου προκριματικού του Conference League.

Το πρώτο ματς θα γίνει στο ΟΑΚΑ, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, με τους «πράσινους» να θέτουν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι από την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 και ώρα 14:00 τίθενται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του αγώνα Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ 1948, για τον 3ο προκριματικό γύρο του UEFA Conference League.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026 στις 21:30 στο ΟΑΚΑ.

Οι φίλαθλοι μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους αποκλειστικά μέσω της επίσημης πλατφόρμας διάθεσης εισιτηρίων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ

Θύρες Τελική τιμή 17 / 19 / 35 15 € 3 / 15 / 33 20 € 5 / 13 / 23 / 31 30 € 7 / 11 50 € 9 60 € 29 70 € P1 / P2 155 €

Στις παραπάνω τελικές τιμές περιλαμβάνεται η υποχρεωτική εισφορά ύψους 5 € υπέρ του Παναθηναϊκού Α.Ο., για την ενίσχυση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού.

Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου.

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η είσοδος στο γήπεδο πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής gov.gr Wallet στο κινητό τηλέφωνο του κατόχου του εισιτηρίου. Ως εκ τούτου, όσοι φίλαθλοι δεν έχουν ήδη εγκαταστήσει την εφαρμογή, παρακαλούνται να το πράξουν εγκαίρως.

Η εφαρμογή gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για λήψη μέσω Google Play και App Store, με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

Για άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, διατίθενται εισιτήρια με 50% έκπτωση επί της αρχικής τιμής του εισιτηρίου (+ 5€ ενίσχυση Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού). Για την εφαρμογή της έκπτωσης απαιτείται η αποστολή του πιστοποιητικού ΚΕΠΑ στο [email protected].

Οδηγίες ταυτοποίησης εισιτηρίου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ

NON GREEK RESIDENTS – GOV.GR WALLET AUTHENTICATION

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο gov.gr Wallet μετά την ολοκλήρωση της αγοράς. Για οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα σχετικά με την προσθήκη του εισιτηρίου στην εφαρμογή ή για περιπτώσεις αδυναμίας πρόσβασης στο gov.gr Wallet, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ακόλουθη σελίδα υποστήριξης:

https://support.gov.gr/guide/

Τα εισιτήρια των αγώνων του Παναθηναϊκού διατίθενται αποκλειστικά μέσω των επίσημων καναλιών της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και της Ticketmaster. Η αγορά εισιτηρίων από μη εξουσιοδοτημένους πωλητές ενέχει κίνδυνο εξαπάτησης μέσω πλαστών ή μη έγκυρων εισιτηρίων.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός στο [email protected]».