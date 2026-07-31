Νέα κίνηση της Ρίβερ για Ορτέγκα: Ετοιμάζει βελτιωμένη πρόταση στον Ολυμπιακό, λένε οι Αργεντίνοι

Δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια απόκτησης του Φρανσίσκο Ορτέγκα η Ρίβερ Πλέιτ, η οποία εμφανίζεται αποφασισμένη να εξαντλήσει κάθε περιθώριο προκειμένου να αποσπάσει το «ναι» του Ολυμπιακού.

Ο αριστερός μπακ των «ερυθρόλευκων» βρίσκεται εδώ και αρκετό διάστημα στο μεταγραφικό στόχαστρο του συλλόγου από την Αργεντινή, με τις δύο πλευρές να διατηρούν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας, χωρίς ωστόσο να έχει προκύψει μέχρι στιγμής συμφωνία.

Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα από την Αργεντινή, η Ρίβερ ετοιμάζεται να επιστρέψει με νέα, βελτιωμένη πρόταση για τον 27χρονο αμυντικό, η οποία αναμένεται να φτάνει τα 5,2 εκατομμύρια ευρώ, σε μια προσπάθεια να καλύψει το οικονομικό χάσμα που εξακολουθεί να υπάρχει.

Μέχρι στιγμής, οι προτάσεις των Αργεντινών δεν έχουν ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του Ολυμπιακού, ο οποίος εξακολουθεί να αξιολογεί την υπόθεση, την ώρα που παράλληλα εξετάζει και τις επιλογές του για την ενίσχυση της θέσης του αριστερού μπακ ενόψει της νέας σεζόν.