Μάντσεστερ Σίτι: Η νέα εκτός έδρας φανέλα της, με το σύμβολο της πόλης σε πρωταγωνιστικό ρόλο (pic+vid)

Η Μάντσεστερ Σίτι αποκάλυψε τη νέα της εκτός έδρας φανέλα, συνδυάζοντας το μαύρο με το κίτρινο και αντλώντας έμπνευση από ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σύμβολα της πόλης, τη μέλισσα του Μάντσεστερ.

Με έντονες αναφορές στην ταυτότητα και στην ιστορία της πόλης, η Μάντσεστερ Σίτι παρουσίασε τη νέα εκτός έδρας φανέλα της την Παρασκευή (31/07), η οποία ξεχωρίζει για τον δυναμικό συνδυασμό μαύρου και κίτρινου.

Κεντρικό στοιχείο του σχεδιασμού αποτελεί η μέλισσα του Μάντσεστερ, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σύμβολα της πόλης, που συνδέεται διαχρονικά με τη σκληρή δουλειά, την ενότητα και το εργατικό πνεύμα των κατοίκων της.

Η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο της με τη νέα εκτός έδρας φανέλα στη φιλική αναμέτρηση που θα δώσει κόντρα στην Ίντερ στη συνέχεια της προετοιμασίας της, το Σάββατο 1 Αυγούστου.

Our 26/27 Away Kit is here! 🌟 — Manchester City (@ManCity) July 31, 2026