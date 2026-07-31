Έκλεισε στο Mega η ρεβάνς του Ολυμπιακού με τη Ναϊμέγκεν…

…ενώ η Cosmote TV θα μεταδώσει την πρώτη αναμέτρηση στο Καραϊσκάκη. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Στο Mega έκλεισε η τηλεοπτική μετάδοση της ρεβάνς του Ολυμπιακού με τη Ναϊμέγκεν, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο επαναληπτικός θα διεξαχθεί την Τρίτη 11 Αυγούστου στην Ολλανδία, με ώρα έναρξης τις 20:30.

Οι δύο αναμετρήσεις του Ολυμπιακού με τη Ναϊμέγκεν θα προβληθούν από διαφορετικούς τηλεοπτικούς παρόχους. Το πρώτο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για την Τρίτη 4 Αυγούστου, στις 21:00, στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και θα μεταδοθεί από την Cosmote TV, που έχει αποκτήσει (μέσω Percapita) τα εντός έδρας τηλεοπτικά δικαιώματα των «ερυθρολεύκων» σε πρωτάθλημα και ευρωπαϊκά προκριματικά.

Η κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών του Champions League ξεκινά από τα play offs, όπου η Cosmote TV μεταδίδει… τα πάντα και το Mega έναν αγώνα ανά βδομάδα σε παράλληλη μετάδοση.

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