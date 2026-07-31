Ύμνοι για Κάνγκουα: «Η Μπερ Σερβά θα είναι πιο αδύναμη, έχασε τον κορυφαίο παίκτη του πρωταθλήματος»!

Ένας παίκτης που γνωρίζει καλά το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, στάζει μέλι για τον Κινγκς Κάνγκουα.

Η Χάποελ Μπερ Σεβά αποχαιρέτησε τον Κινγκς Κάνγκουα μετά τη ρεβάνς με την Βίκινγκουρ και θα αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα στον 3ο προκριματικό του Champions League με μία πολύ μεγάλη απώλεια.

Σε αυτή στάθηκε και ο Αντρίγια Ραντούλοβιτς, ο Σέρβος μεσοεπιθετικός που αγωνίστηκε στη Μακάμπι Χάιφα ως δανεικός στο β' μισό της περσινής σεζόν από τη Ραπίντ Βιέννης, γνωρίζοντας καλά τον διεθνή μέσο από τη Ζάμπια και κλήθηκε να αναλύσει τον προσεχή αντίπαλο του Ερυθρού Αστέρα στη σέρβικη "Meridian".

«Η Μπερ Σεβά είναι μία καλή ομάδα, κέρδισε το πρωτάθλημα και παίζει πολύ όμορφο ποδόσφαιρο, έχουν έναν καλό προπονητή, οπότε ήταν δίκαια πρωταθλητές Ισραήλ. Ωστόσο το πιο δυνατό τους χαρτί είναι ο Κινγκς Κάνγκουα, ο οποίος έπαιξε καταπληκτικά. Χωρίς αυτόν, νομίζω ότι είναι μία πολύ πιο αδύναμη ομάδα, γιατί κάθε φορά που έπαιζε, έδινε τις λύσεις», ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε:

«Είναι ένας σπουδαίος παίκτης και θα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα γι' αυτούς, γιατί ήταν ο καλύτερος σε ολόκληρο το πρωτάθλημα»!

Σημειώνεται πως ο 27χρονος μέσος βρίσκεται από χθες (30/7) στην Αθήνα, ενώ παρακολούθησε από κοντά και τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Πάκσι. Η μεταγραφή του στους Πράσινους θα αγγίξει τα 4 εκατ. ευρώ, ενώ θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο.

