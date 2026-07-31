Μαρκό: Στην Ελλάδα το Σάββατο ο Ελ Αραμπί

Ο Μαροκινός, βόμβα μεγατόνων της ομάδας των Μεσογείων στο μεταγραφικό παζάρι, αναμένεται στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 18.00.

Η Μαρκό έχει κλείσει το «μπαμ» της μεταγραφικής περιόδου με τον Γιουσούφ Ελ Αραμπί και ο Μαροκινός επιθετικός αναμένεται το Σάββατο 1/8 στις 18.00 στην Ελλάδα.

Ο 39χρονος Μαροκινός αμέσως θα πάρει το δρόμο για τα γραφεία του συλλόγου, όπου θα έχει συνάντηση με τον ισχυρό άνδρα της ομάδας Αντώνη Πίκουλα, ενώ στη συνέχεια θα περάσει από τα απαραίτητα εργομετρικά τεστ και θα ανακοινωθεί το μεγάλο deal ανάμεσα στις δυο πλευρές.

Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά ο Μαροκινός άσος θα αναχωρήσει για την Πτολεμαΐδα προκειμένου να μπει στις προπονήσεις της Μαρκό.