Παρελθόν από την Παρί ο Ουαταρά (pic)

Η Παρί ανακοίνωσε πως ο Γιακούμπα Ουαταρά αποτελεί παρελθόν από την ομάδα.

Ο Γιακούμπα Ουαταρά δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στην Παρί, με τον γαλλικό σύλλογο να ανακοινώνει την αποχώρησή του και να τον ευχαριστεί για τα όσα προσέφερε.

Ο Γάλλος φορούσε την φανέλα της Παρί τα τελευταία δύο χρόνια και πέρσι στην Euroleague είχε κατά μέσο όρο 6 πόντους, 1,9 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ σε 34 ματς και 16,9 λεπτά συμμετοχής.