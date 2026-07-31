Παρελθόν από την Παρί ο Ουαταρά (pic)

Ο Γιακούμπα Ουαταρά δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στην Παρί, με τον γαλλικό σύλλογο να ανακοινώνει την αποχώρησή του και να τον ευχαριστεί για τα όσα προσέφερε.
Ο Γάλλος φορούσε την φανέλα της Παρί τα τελευταία δύο χρόνια και πέρσι στην Euroleague είχε κατά μέσο όρο 6 πόντους, 1,9 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ σε 34 ματς και 16,9 λεπτά συμμετοχής.
MERCI YAK 🖤❤️💙— Paris Basketball (@ParisBasketball) July 31, 2026
Après deux saisons Yak part en légende. Champion de France, vainqueur de la Coupe de France. Merci Yak pour ton professionnalisme, tes discours légendaires, ta détermination quotidienne, ta bonne humeur et tout ce que tu as apporté au Paris Basketball 🙏 pic.twitter.com/uxJhku1YnY