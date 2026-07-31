Το ολοκαίνουργιο Mazda CX-6e έρχεται στην Ελλάδα (pics)

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό SUV της Mazda φέρνει τη φιλοσοφία Kodo – Soul of Motion στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Το ολοκαίνουργιο Mazda CX-6e έρχεται στην ελληνική αγορά για να σηματοδοτήσει ένα νέο, τολμηρό κεφάλαιο στην στρατηγική ηλεκτροκίνησης της Mazda. Πρόκειται για ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV που συνδυάζει τη σχεδιαστική τόλμη, την ιαπωνική αισθητική, την προηγμένη τεχνολογία και την αυθεντική οδηγική φιλοσοφία Jinba Ittai, δημιουργώντας μία πρόταση που ξεχωρίζει σε μία κατηγορία γεμάτη συμβατικές επιλογές.

Με τιμή εκκίνησης από 45.850€, το νέο Mazda CX-6e τοποθετείται ιδιαίτερα ανταγωνι στικά στην κατηγορία των ηλεκτρικών SUV. Παράλληλα, με την αξιοποίηση της κρατικής επιδότησης των 3.000€, η τιμή διαμορφώνεται από 42.850€, καθιστώντας το ένα από τα πιο ολοκληρωμένα και ελκυστικά ηλεκτρικά μοντέλα της κατηγορίας του.

Σχεδίαση που εκφράζει το ηλεκτρικό μέλλον της Mazda

Το νέο CX-6e αποτελεί την πιο καλλιτεχνική και προοδευτική έκφραση της σχεδιαστικής φιλοσοφίας Kodo – Soul of Motion. Με τολμηρές αναλογίες, καθαρές επιφάνειες και δυ ναμική παρουσία, εκφράζει το νέο σχεδιαστικό θέμα “Soulful Futuristic Modern”, όπου η τεχνολογία συναντά τη Ιαπωνική σχεδιαστική αρμονία. Η χαρακτηριστική φωτιζόμενη signature wing της Mazda, οι αεροδυναμικές λεπτομέρειες, οι έντονοι ώμοι και η ρευστή σιλουέτα δημιουργούν ένα SUV με ξεκάθαρη ταυτότητα, που αποπνέει κίνηση ακόμη και όταν βρίσκεται σε στάση.

Η εξωτερική σχεδίαση συμπληρώνεται από μία παλέτα επτά χρωμάτων, με πρωταγωνι στή το Nightfall Violet, μία βαθιά και εκλεπτυσμένη απόχρωση που μεταβάλλεται ανάλογα με το φως, αναδεικνύοντας τις σμιλεμένες επιφάνειες του αμαξώματος. Το αποτέλεσμα είναι ένα αυτοκίνητο που δεν επιδιώκει απλώς να εντυπωσιάσει, αλλά να δημιουργήσει συναισθηματική σύνδεση με τον οδηγό από την πρώτη ματιά.

Εσωτερικό εμπνευσμένο από την ιαπωνική φιλοσοφία “Ma”

Στο εσωτερικό, το Mazda CX-6e ακολουθεί την ιαπωνική φιλοσοφία “Ma”, την ομορφιά του κενού χώρου. Η καμπίνα είναι σχεδιασμένη ώστε να αποπνέει ηρεμία, καθαρότητα και ισορροπία, προσφέροντας παράλληλα υψηλή λειτουργικότητα για την καθημερινό τητα και τα μεγάλα ταξίδια. Το μεγάλο μεταξόνιο των 2.902 mm εξασφαλίζει άνετους χώ ρους για όλους τους επιβάτες, ενώ ο χώρος αποσκευών των 468 λίτρων μπορεί να φτάσει έως τα 1.434 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων. Επιπλέον, ο εμπρός απο θηκευτικός χώρος των 80 λίτρων προσφέρει πρακτικότητα για καλώδια φόρτισης ή μι κρές αποσκευές.

Έξυπνη τεχνολογία με ανθρωποκεντρική προσέγγιση

Η αίσθηση τεχνολογικής υπεροχής είναι έντονη, αλλά παραμένει απόλυτα ανθρωποκε ντρική. Το smart cockpit του νέου CX-6e περιλαμβάνει μία εντυπωσιακή οθόνη αφής 26 ιντσών με dual-split λειτουργία, μεγάλο Head-Up Display, φωνητικό χειρισμό σε εννέα γλώσσες, gesture control, Wireless Apple CarPlay και Android Auto. Παράλληλα, η ειδική εφαρμογή Mazda6e & CX-6e App προσφέρει δυνατότητες απομακρυσμένου ελέγχου, ό πως διαχείριση φόρτισης και Bluetooth key sharing.

Ηλεκτρική απόδοση με οδηγικό χαρακτήρα Mazda

Στην καρδιά του νέου Mazda CX-6e βρίσκεται μία μπαταρία 78 LFP, η οποία τροφοδοτεί έναν ηλεκτροκινητήρα τοποθετημένο στον πίσω άξονα. Με ισχύ 190 kW / 258 PS και 290 Nm άμεσα διαθέσιμης ροπής, το CX-6e προσφέρει γραμμική επιτάχυνση, αθόρυβη λειτουργία και αίσθηση ελέγχου που παραμένει αυθεντικά Mazda. Η επιτάχυνση 0–100 km/h ολοκληρώνεται σε 7,9 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 185 km/h.

Η αυτονομία φτάνει έως τα 484 km σύμφωνα με το πρότυπο WLTP, προσφέροντας την απαραίτητη σιγουριά τόσο στην καθημερινή χρήση όσο και στα μεγαλύτερα ταξίδια. Η δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC έως 200 kW επιτρέπει φόρτιση από 10% έως 80% σε μόλις 24 λεπτά, ενώ ο onboard φορτιστής 11 kW AC υποστηρίζει άνετη φόρτιση στο σπίτι ή σε δημόσιους σταθμούς.

Jinba Ittai στην ηλεκτρική εποχή

Πιστό στη φιλοσοφία Jinba Ittai, το νέο CX-6e έχει εξελιχθεί ώστε να προσφέρει μία φυ σική και άμεση σύνδεση μεταξύ οδηγού και αυτοκινήτου. Η πίσω κίνηση, η προσεκτική ρύθμιση του πλαισίου και η εξέλιξη με γνώμονα τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών δρόμων δημιουργούν μία οδηγική εμπειρία ισορροπημένη, πολιτισμένη και ταυτόχρονα απολαυστική. Τα προγράμματα οδήγησης Normal, Sport και Individual επιτρέπουν στον οδηγό να προσαρμόζει την απόκριση, την ανάκτηση ενέργειας και την αίσθηση του τιμο νιού στο προσωπικό του στιλ.

Ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή

Η ασφάλεια βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο. Το Mazda CX-6e διαθέτει ένα εκτεταμένο πακέτο προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, με Smart Brake Support, Blind Spot Monitoring, Cruising & Traffic Support, Emergency Lane Keeping και Mazda Radar Cruise Control. Επιπλέον, εννέα αερόσακοι, Child Presence Detection και ένα δίκτυο από κάμερες υψηλής ευκρίνειας, ραντάρ και αισθητήρες προσφέρουν υψηλά επίπεδα προστασίας και σιγουριάς σε κάθε διαδρομή.

Μία νέα ηλεκτρική πρόταση με ξεκάθαρη ταυτότητα

Το ολοκαίνουργιο Mazda CX-6e δεν είναι απλώς ακόμη ένα ηλεκτρικό SUV. Είναι μία δή λωση για το μέλλον της Mazda: ένα αυτοκίνητο που συνδυάζει την τεχνολογία με την τέ χνη, την ηλεκτρική απόδοση με τη χαρά της οδήγησης και την πρακτικότητα με την ιαπω νική ακρίβεια.

Με τιμή από 45.850€ και δυνατότητα αξιοποίησης της κρατικής επιδότησης των 3.000€, το νέο Mazda CX-6e έρχεται να προσφέρει μία ολοκληρωμένη, προηγμένη και συναισθη ματικά ξεχωριστή πρόταση στην κατηγορία των αμιγώς ηλεκτρικών SUV.