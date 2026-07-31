«Καμπάνα» λόγω Αμπράμοβιτς η Τσέλσι, γλίτωσε τα χειρότερα!

Οι Λονδρέζοι κρίθηκαν ένοχοι και τιμωρήθηκαν με αναστολή απαγόρευσης μεταγραφών έως τις 30 Ιουνίου 2027, μαζί με πρόστιμο 10 εκατομμυρίων λιρών από την FA, αντί αφαίρεσης 6 βαθμών από το επόμενο πρωτάθλημα της Premier League!

Η Τσέλσι κατηγορήθηκε για 74 παραβάσεις των κανονισμών της FA τον Σεπτέμβριο του 2025 και ο σύλλογος άσκησε έφεση. Οι 74 κατηγορίες αφορούσαν πράξεις από το 2009 έως το 2022, συμπεριλαμβανομένων των μεταγραφών των Γουίλιαν, Εντέν Αζάρ και Σαμουέλ Ετό, όταν στην προεδρία βρισκόταν ο Ρώσος μεγιστάνας, Ρόμαν Αμπράμοβιτς.

Η ανακοίνωση της Αγγλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (FA):

«Επιβλήθηκε στην Τσέλσι οικονομική κύρωση ύψους 10 εκατ. λιρών και ανασταλτική απαγόρευση μεταγραφής παικτών για δύο μεταγραφικές περιόδους, λόγω παραβάσεων των Κανονισμών της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας [FA] σχετικά με τους ποδοσφαιρικούς ατζέντες, τη συνεργασία με μεσάζοντες και τις επενδύσεις τρίτων σε παίκτες.

Η FA κατηγόρησε την Τσέλσι για 74 παραβάσεις του κανόνα E1.2 της, αφού η τρέχουσα ιδιοκτησία της ανέφερε η ίδια την παράβαση κατά την αγορά του συλλόγου. Η FA συνεχίζει να διερευνά μεμονωμένες παραβάσεις που προκύπτουν από την υπόθεση αυτή.

Η Τσέλσι παραδέχτηκε τις 74 παραβάσεις του Κανόνα E1.2 της FA πριν από την ακρόαση και μια ανεξάρτητη Ρυθμιστική Επιτροπή επέβαλε αφαίρεση έξι βαθμών, η οποία επρόκειτο να ανασταλεί έως τις 30 Ιουνίου 2027, καθώς και πρόστιμο 10 εκατομμυρίων λιρών.

Ο σύλλογος άσκησε έφεση κατά της ανασταλείσας αφαίρεσης βαθμών και μια ανεξάρτητη Επιτροπή Εφέσεων δέχτηκε την έφεση και ακύρωσε την εν λόγω κύρωση μετά από περαιτέρω ακρόαση. Αντί αυτής, η Επιτροπή Εφέσεων επέβαλε απαγόρευση μεταγραφής παικτών για δύο πλήρεις και διαδοχικές περιόδους μεταγραφών, η οποία αναστέλλεται έως τις 30 Ιουνίου 2027.

Το πρόστιμο ύψους 10 εκατομμυρίων λιρών που επέβαλε η Ρυθμιστική Επιτροπή δεν υπόκειτο σε έφεση και το πλήρες ποσό θα επενδυθεί στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο».