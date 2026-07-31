Στην Αρχαία Ολυμπία η κούπα της ΑΕΚ | Ηλιόπουλος: «Εδώ γεννήθηκε η ιδέα του "Ευ Αγωνίζεσθαι"»

Το κύπελλο της πρωταθλήτριας Ελλάδας συνεχίζει το «ταξίδι» της, φθάνοντας σήμερα στο Στάδιο της Αρχαίας Ολυμπίας.

Η ενημέρωση της ΑΕΚ και το μήνυμα του διοικητικού ηγέτη της, Μάριου Ηλιόπουλου:

«Το Τρόπαιο της Πρωταθλήτριας Ελλάδας ΑΕΚ στο Στάδιο της Αρχαίας Ολυμπίας!

Στην Αρχαία Ολυμπία ήταν η τελευταία στάση του Τροπαίου της Πρωταθλήτριας ΑΕΚ, πριν από την επιστροφή του στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Σε μια άκρως συμβολική και πολύ σημαντική κίνηση, ο διοικητικός ηγέτης της ομάδας μας κ. Μάριος Ηλιόπουλος πήγε προσωπικά το κύπελλο στο Στάδιο της Αρχαίας Ολυμπίας, εκεί όπου γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες και το «Ευ Αγωνίζεσθαι».

Στη συνέχεια το Τρόπαιο εκτέθηκε στο Δημαρχείο της Αρχαίας Ολυμπίας, όπου οι συγκεντρωμένοι φίλαθλοι της ΑΕΚ υποδέχθηκαν με μεγάλο ενθουσιασμό τον κ. Ηλιόπουλο και δεν έκρυψαν τη χαρά τους για αυτή την ιστορική επίσκεψη.

Στον χαιρετισμό του προς τον κόσμο της ομάδας μας ο κ. Μάριος Ηλιόπουλος τόνισε τα εξής:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σε αυτόν τον Άγιο τόπο. Εσείς που είστε εδώ, το καταλαβαίνετε λιγότερο, γιατί το βλέπετε κάθε μέρα. Εμείς που δεν το βλέπουμε κάθε μέρα, μας πιάνει δέος και ρίγος. Είπα θα πω δύο - τρία λόγια και το εννοώ. Διότι σε αυτόν τον τόπο δεν μπορείς να πεις παραπάνω από δύο-τρία λόγια. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια.

Εδώ, σε αυτόν τον τόπο, στη χώρα της Δημοκρατίας, γεννήθηκε η ιδέα του «Ευ Αγωνίζεσθαι». Γεννήθηκε η ιδέα του αθλητισμού. Διότι αθλητισμός χωρίς «Ευ Αγωνίζεσθαι» δεν υπάρχει. Εδώ ήταν το πρώτο παγκόσμιο «Όχι στη βία». Εδώ γεννήθηκαν οι αρετές, επιβραβεύτηκαν οι αξίες, επιβραβεύτηκε ο αξιακός μας κώδικας. Εδώ είναι οι αντίστοιχες εντολές των αρχαίων Ελλήνων.

Να σας φωτίζει ο Θεός με έμπνευση, να γαλουχήσουμε τα παιδιά μας με διαφορετικές διαδικασίες, με αξιοπρέπεια, με ήθος, με αγωνιστικό ήθος, με «Ευ Αγωνίζεσθαι», να οραματιζόμαστε όλοι μέσα από τον αθλητισμό και να διεκδικούμε το όραμά μας και τα όνειρά μας.

Σας αγαπώ όλους!»