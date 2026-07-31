Αποκαλυπτήρια για την εκτός έδρας φανέλα του ΠΑΟΚ: «Our White - Our Passion»

Ο ΠΑΟΚ και η Macron παρουσιάζουν τη νέα εκτός έδρας εμφάνιση της ομάδας για τη σεζόν 2026/27, στην οποία κυριαρχεί το λευκό - Το video της παρουσίασης.

«Η νέα εκτός έδρας εμφάνιση του ΠΑΟΚ για τη σεζόν 2026/27, σε συνεργασία με τη Macron, συνδυάζει την κομψότητα του λευκού με τις διακριτικές ασημί κάθετες ρίγες, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό αποτέλεσμα που παντρεύει την παράδοση του συλλόγου με τη σύγχρονη αισθητική», όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ασπρόμαυρης ΠΑΕ.

«Η Macron και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ παρουσιάζουν τη νέα εκτός έδρας εμφάνιση της ομάδας για τη σεζόν 2026/27, την οποία θα φορά ο Δικέφαλος στους αγώνες μακριά από το Γήπεδο της Τούμπας. Μια εμφάνιση που συνδυάζει την κομψότητα του λευκού με εκλεπτυσμένες ασημί κάθετες ρίγες (pinstripes), των οποίων η αισθητική αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο χάρη στη χρήση του νέου υφάσματος ζακάρ (jacquard) που ανέπτυξε φέτος η ιταλική εταιρεία.

Η νέα εκτός έδρας φανέλα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τη σεζόν 2026/27 διαθέτει λευκή βάση, με μαύρο πλεκτό στρογγυλό γιακά και μαύρα πλεκτά τελειώματα στα μανίκια. Ολόκληρη η φανέλα διατρέχεται από μια σειρά λεπτών κάθετων ασημί pinstripes, οι οποίες δημιουργούνται μέσω της τεχνικής της εκτύπωσης sublimation. Ο σχεδιασμός ενισχύεται από τη χρήση του νέου υφάσματος Eco 3D Knit – Weave jacquard, κατασκευασμένου από 100% ανακυκλωμένο πολυεστέρα, το οποίο χαρακτηρίζεται από μια γεωμετρική κατασκευή με διακεκομμένο διαγώνιο μοτίβο που προσδίδει στο ένδυμα μια δυναμική και δομημένη αισθητική. Η ιδιαίτερη ύφανση του υφάσματος δημιουργεί επίσης ένα κομψό τρισδιάστατο αποτέλεσμα, αναβαθμίζοντας τόσο την υφή όσο και τη συνολική οπτική του εμφάνιση.

Στο στήθος, σε μαύρο χρώμα, βρίσκονται το λογότυπο Macron Hero και το έμβλημα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Το εσωτερικό του πίσω μέρους του γιακά, ίδιο με εκείνο της εντός έδρας εμφάνισης, είναι διακοσμημένο με τα χρώματα του συλλόγου, λεπτομέρεια εμπνευσμένη από το έμβλημα της ομάδας, καθώς και με την επιγραφή PAOK FC, το λογότυπο της Macron και τη φράση Designed in Bologna, η οποία πιστοποιεί ότι κάθε προϊόν σχεδιάζεται και αναπτύσσεται στις εγκαταστάσεις Macron Campus. Η λέξη PAOK εμφανίζεται επίσης με μαύρα γράμματα στο εξωτερικό πίσω μέρος του γιακά.

Η εκτός έδρας εμφάνιση ολοκληρώνεται με λευκό σορτς που διαθέτει μαύρα κορδόνια και μαύρες πλαϊνές λεπτομέρειες, καθώς και λευκές κάλτσες με πέντε λεπτές μαύρες οριζόντιες ρίγες ακριβώς κάτω από το επάνω τελείωμα.

Όπως όλες οι αγωνιστικές εμφανίσεις που κατασκευάζει η Macron για τις συνεργαζόμενες ομάδες της, έτσι και αυτή η εμφάνιση είναι κατασκευασμένη από υλικά Eco Fabric, τα οποία παράγονται από 100% ανακυκλωμένο πολυεστέρα προερχόμενο από μετακαταναλωτικά υλικά.

Η νέα εκτός έδρας εμφάνιση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τη σεζόν 2026/27, μαζί με ολόκληρη τη συλλογή ένδυσης και merchandising που δημιούργησε η Macron για τον σύλλογο, θα είναι σύντομα διαθέσιμη στο ειδικό τμήμα του macron.com».