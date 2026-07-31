Νικητής Διοργάνωσης Super League: Ποιος είναι το φαβορί;

Η πρεμιέρα της Stoiximan Super League 2026-27 οριστικοποιήθηκε, με το νέο πρωτάθλημα να κάνει σέντρα στις 22 Αυγούστου.

Η ΑΕΚ μπαίνει στη σεζόν ως κάτοχος του τίτλου, όμως αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ξεκινά και ως πρώτο φαβορί στις αποδόσεις για τον νικητή της Super League.

Το ενδιαφέρον γύρω από την αγορά του πρωταθλητή είναι μεγάλο, καθώς Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναμένεται να μπουν ξανά στη μάχη για την κορυφή.

Stoiximan Super League: Η πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος

Η πρώτη αγωνιστική ξεκινά την Παρασκευή 22 Αυγούστου, με τρεις αναμετρήσεις να ανοίγουν την αυλαία της σεζόν. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα δώσει το πρώτο της παιχνίδι απέναντι στον Ηρακλή στην «Allwyn Arena», με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 20:00.

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