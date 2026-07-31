Επίσημα «τέλος» από τη Νιούκαστλ ο Έντι Χάου: «Ήρθε η ώρα για ένα διάλειμμα»

Οι «Καρακάξες» ανακοίνωσαν την επιθυμία του Άγγλου προπονητή να αποχωρήσει από τον πάγκο πέντε χρόνια μετά, ένα Λιγκ Καπ και 231 αγώνες (116 νίκες, 43 ισοπαλίες, 72 ήττες 417-311 γκολ). Ο Ματίας Γιάισλε ετοιμάζεται να τον διαδεχθεί.

Η δήλωση του Έντι Χάου και το «αντίο» στη Νιούκαστλ:

«Μετά από μια περίοδο προσωπικού αναλογισμού, αποφάσισα ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να αποχωρήσω από τον ρόλο του προπονητή της Νιούκαστλ.

Έχοντας αφιερώσει σχεδόν πέντε χρόνια δίνοντας τη ζωή, την καρδιά και την ψυχή μου στον σύλλογο με αστείρευτη ενέργεια, αισθάνομαι ότι είναι προς το συμφέρον τόσο το δικό μου όσο και του συλλόγου να αποχωρήσω, να ανακτήσω τις δυνάμεις μου και να κάνω ένα διάλειμμα.

Αν και ήταν εξαιρετικά δύσκολο να πάρω αυτή την απόφαση, γνωρίζω βαθιά μέσα μου ότι είναι η σωστή. Πάντα έθετα το συμφέρον της Νιούκασλ πάνω από το δικό μου σε κάθε απόφαση που έπαιρνα όσο βρισκόμουν εδώ, και αυτή η περίπτωση δεν αποτελεί εξαίρεση.

Αποτέλεσε το μεγαλύτερο προνόμιο της ζωής μου το γεγονός ότι διετέλεσα προπονητής της Νιούκαστλ.

Είναι δύσκολο να περιγράψω με λόγια τι σημαίνουν —και τι θα σημαίνουν πάντα— αυτός ο σύλλογος, η πόλη και οι φίλαθλοί της για εμένα και την οικογένειά μου. Από τη στιγμή που φτάσαμε εδώ εγώ, ο Τζέισον και όλο το επιτελείο, πριν από σχεδόν μισή δεκαετία, η Νιούκασλ έγινε αμέσως το σπίτι μας και οι άνθρωποι εδώ μας υποδέχτηκαν με ανοιχτές αγκάλες. Νιώθαμε τεράστια υπερηφάνεια που εκπροσωπούσαμε τον σύλλογο από την πρώτη μέρα και αυτή η πόλη θα κατέχει πάντα μια πολύ ξεχωριστή θέση στις καρδιές μας.

Υπήρξαν τόσες πολλές απίστευτες στιγμές κατά τη διάρκεια της θητείας μου εδώ. Από τη μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού την πρώτη μας σεζόν, μέχρι τις αμέτρητες αξέχαστες βραδιές στο "St. James’ Park" για το Champions League λίγο αργότερα. Η εξέλιξη ήταν ραγδαία.

Όλοι συσπειρωθήκαμε, ενωθήκαμε και γίναμε μια πραγματική δύναμη, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του πρώτου μας εγχώριου τίτλου μετά από 70 χρόνια. Όλα αυτά είναι αναμνήσεις που θα κρατήσω για πάντα στην καρδιά μου.

Θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες και την εκτίμησή μου στους Yasir Al-Rumayyan, Jamie Reuben, Jacobo Solís και σε όλους στο PIF, καθώς και στους David Hopkinson, Ross Wilson και σε ολόκληρη την ομάδα της ιδιοκτησίας και της διοίκησης, για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν και για την ευκαιρία που μου έδωσαν να ηγηθώ αυτού του ξεχωριστού ποδοσφαιρικού συλλόγου.

Παραμένω εξαιρετικά αισιόδοξος και ενθουσιώδης για το μέλλον της Νιούκαστλ. Ο σύλλογος βρίσκεται σε εξαιρετικά χέρια, με μια σπουδαία διοικητική ομάδα, και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι όλοι μαζί —μαζί και με όποιον έρθει να με αντικαταστήσει— θα συνεχίσουν να φέρνουν επιτυχίες στο γήπεδο.

Ευχαριστώ τους Jason Tindall, Graeme Jones, Stephen Purches, Simon Weatherstone, Dan Hodges, Andy Howe και Jordan Tribe για την απίστευτη αφοσίωση, τη στήριξη και την προσήλωσή τους, καθώς και όλο το υπέροχο προσωπικό που εργάζεται στο παρασκήνιο, του οποίου η σκληρή δουλειά και η αφοσίωση καθιστούν αυτόν τον σύλλογο αυτό που είναι σήμερα.

Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ σε όλους τους παίκτες που εκπροσώπησαν τον σύλλογο κατά τη διάρκεια της θητείας μου εδώ. Χωρίς εσάς, τίποτα δεν θα ήταν εφικτό και αποτέλεσε τιμή για μένα το γεγονός ότι σας προπόνησα όλους.

Τέλος, και κυρίως, ευχαριστώ τους απίστευτους φιλάθλους μας. Το πάθος και η αφοσίωσή σας με ενέπνεαν κάθε μέρα. Το να στέκομαι στη γραμμή του αγωνιστικού χώρου στο "St. James’ Park" ως προπονητής σας, έχοντας την τιμή να εκπροσωπώ τον σύλλογό σας, σήμαινε για μένα περισσότερα απ’ όσα μπορείτε να φανταστείτε.

Αν και το ταξίδι μου ως προπονητής έφτασε στο τέλος του, ο δεσμός και η αγάπη που θα τρέφω πάντα για τη Νιούκαστλ δεν θα σβήσουν ποτέ. Σας ευχαριστώ για όλα. Εύχομαι στον σύλλογο κάθε επιτυχία για το μέλλον».