«Φατούρο» σε Μάγερ - Μπήκαν Ζίνι και Πενράις στην προπόνηση της ΑΕΚ (vids)

Συνέχεια στη δουλειά που κάνει η Ένωση και φουλ ρυθμούς ενόψει Σεντ Τρούιντεν (2/8, 15:00). Αποστολή στην Ολλανδία.

Ευχάριστα νέα για τους Ζίνι και Τζέιμς Πενράις. Οι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, που αντικαταστάθηκαν με προβλήματα στο φιλικό με τη Σάμσουνσπορ, συμμετέχουν κανονικά στο σημερινό πρόγραμμα δείχνοντας πως είναι απολύτως εντάξει.

Ο Ζίνι είχε αντικατασταθεί προληπτικά και η κατάσταση του δεν ενέπνεε ανησυχία εξαρχής, ενώ ο Τζέιμς Πενράις είχε δεχτεί ένα χτύπημα στον έσω πλάγιο που αποδείχτηκε πως δεν ήταν σοβαρό. Ο Σκωτσέζος έχει δεμένο το γόνατό του, αλλά συμμετέχει κανονικά στην προπόνηση. Μοναδική απουσία ο Αλεξίου που συνεχίζει το ειδικό πρόγραμμα.

Δείτε στιγμές από τη σημερινή προπόνηση της ΑΕΚ: