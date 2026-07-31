Άρση απαγορευτικού απόπλου: Κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

Κανονικά αναμένεται να εκτελούνται από τις 19:00 τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, μετά τη μερική βελτίωση των καιρικών συνθηκών.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλό είναι πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια.

Τα προγραμματισμένα δρομολόγια από τον Πειραιά για Κρήτη, Χίο και Μυτιλήνη αναμένεται να γίνουν κανονικά απόψε. Για το προγραμματισμένο δρομολόγιο για τις 23:55 από το Λαύριο με προορισμό τον Άγιο Ευστράτιο και την Καβάλα η απόφαση θα ληφθεί μετά την έκδοση του νέου δελτίου καιρού από την ΕΜΥ.

Πηγή: Ethnos.gr