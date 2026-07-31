Παραμένουν στον ΠΑΟΚ Β οι Τσιντσόλης και Πασαχίδης

Για μία ακόμα σεζόν θα αγωνίζονται με τη φανέλα του ΠΑΟΚ Β, Βασίλης Τσιντσόλης και Βασίλης Πασαχίδης.

Δύο παίκτες που μεγάλωσαν στο PAOK Academy θα παραμείνουν για μία ακόμα σεζόν στο ρόστερ του ΠΑΟΚ Β, ο οποίος συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει της δύσκολης σεζόν της Superbet League 2, που θα διεξαχθεί με τη μορφή ενός ομίλου 16 ομάδων.

Ο 20χρονος τερματοφύλακας Βασίλης Τσιντσόλης θα συνεχίζει να υπερασπίζεται την ασπρόμαυρη εστία, κάτι το οποίο πράττει από το 2019 όταν και ήρθε από την ακαδημία Playzone της Κατερίνης. Υπήρξε βασικό στέλεχος -με κομβική παρουσία- της Κυπελλούχου Κ19 τις δύο τελευταίες σεζόν, ενώ πέρσι μέτρησε δύο συμμετοχές στον ΠΑΟΚ Β, οι πρώτες του σε επαγγελματικό επίπεδο.

Για μία ακόμα σεζόν ανανέωσε το συμβόλαιο του και ο 20χρονος αμυντικός Βασίλης Πασαχίδης, που την περσινή σεζόν κατέγραψε 13 συμμετοχές σε επίπεδο Superbet League 2. Γεννήθηκε στη Γερμανία και το 2019 μεταγράφηκε στον ΠΑΟΚ από την ακαδημία του ΠΑΟΚ Δράμας.

Μετά τις τρεις προσθήκες λοιπόν, έρχονται και οι ανανεώσεις, την ίδια ώρα που το... lifting συνεχίζεται, καθώς σε λίγες μέρες ξεκινούν και τα πρώτα φιλικά για τον ΠΑΟΚ Β του Ντάνι Πονς.