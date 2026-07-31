Χουσελά: «Το Ευρωμπάσκετ U16 στην Ελλάδα θα είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία»

Έναν χρόνο μετά την πρώτη συμμετοχή της σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κορασίδων, η Κέλλυ Χουσελά, επέστρεψε στις αρχές του καλοκαιριού στην Εθνική ομάδα ακολουθώντας το πρόγραμμα της προετοιμασίας ενόψει του Ευρωμπάσκετ U16 το οποίο θα διεξαχθεί στη χώρα μας από τις 6-11 Αυγούστου στα Ιωάννινα.

Η νεαρή γκαρντ, το όνομα της οποίας συζητήθηκε έντονα κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος της περιόδου 2025-2026 μετά την εξαιρετική απόδοση που είχε στην αναμέτρηση της 1ης Νοεμβρίου 2025 με τη Νέα Ιωνία, περιμένει, όπως και οι συμπαίκτριές της, με ανυπομονησία την στιγμή που θα αρχίσει η διοργάνωση.

Το Ευρωμπάσκετ U16, άλλωστε, αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για όλες τις αθλήτριες, καθώς, η διεξαγωγή του στην Ελλάδα θα είναι για όλες μια διαφορετική εμπειρία. «Έχουμε κάνει μια καλή προετοιμασία. Παρ’ όλη την κούραση έχουμε κρατηθεί…ζωντανές και έχουμε δώσει τον καλύτερό μας εαυτό» λέει χαριτολογώντας η Κέλλυ Χουσελά και προσθέτει. «Φυσικά, θα συνεχίζουμε να δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας μέχρι το τέλος του Ευρωμπάσκετ. Προσωπικά, ανυπομονώ πάρα πολύ. Η διεξαγωγή της συγκεκριμένης διοργάνωσης στην Ελλάδα είναι κάτι σπάνιο, κι αυτό μου δημιουργεί μεγάλο ενθουσιασμό. Θα είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία».

Το γεγονός ότι η Ελλάδα θα φιλοξενήσει για δεύτερη συνεχή χρονιά μια ευρωπαϊκή διοργάνωση στην κατηγορία των γυναικών, δεν έχει περάσει απαρατήρητο από τις διεθνείς παίκτριες της Εθνικής Κορασίδων. «Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα ότι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της δικής μας ηλικιακής κατηγορίας θα διεξαχθεί στη χώρα μας. Όπως επίσης δεν περίμενα ότι θα γινόταν στην Ελλάδα το Ευρωμπάσκετ Γυναικών. Θεωρώ πως αυτό δείχνει υπάρχει εξέλιξη στο μπάσκετ γυναικών στην Ελλάδα, γιατί κάποιοι ίσως το υποτιμούν», παρατηρεί η Χουσελά.

Τι μπορεί, όμως. και τι θέλει να πετύχει η γαλανόλευκη στους αγώνες της που αρχίζουν από τις 7 Αυγούστου; Και κυρίως ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που θα βοηθήσουν την ομάδα να ολοκληρώσει την πορεία της στο Ευρωμπάσκετ με θετικό πρόσημο; «Να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Να έχουμε πλήρη συγκέντρωση στην προπόνηση και στους αγώνες και να συνεχίσουμε να κάνουμε καλά αυτό που έχουμε αρχίσει» απαντά η διεθνής γκαρντ, επισημαίνοντας ότι η ομάδα πρέπει να είναι έτοιμη να αντιδράσει ακόμη και στην περίπτωση ενός αρνητικού αποτελέσματος. «Πιστεύω ότι δεν υπάρχει περιθώριο να στεναχωρηθούμε αν προκύψει κάποια κακή στιγμή. Ακόμη κι αν τύχει κάτι, θα πρέπει να δούμε τη θετική πλευρά της κατάστασης. Από τα λάθη, άλλωστε, μαθαίνουμε. Τι καλές στιγμές θα τις έχουμε ως αναμνήσεις και θα τις χαρούμε εκείνη την στιγμή. Δεν θα κρατήσουν για πάντα. Ό,τι γίνεται, γίνεται εκείνη τη στιγμή. Μετά περνάει. Απλώς, το καλό μπορούμε να το κάνουμε καλύτερο και κάθε αρνητικό να το δουλεύουμε, ώστε να γίνουμε καλύτερες».