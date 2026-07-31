Γεωργιάδης: «Θα φοράω τα γυαλιά μου και θα καταγράφεται όποιος με φτύνει»

Ένταση προκλήθηκε στη Βουλή με τα περίφημα γυαλιά του Άδωνι Γεωργιάδη, με την αντιπολίτευση να σχολιάζει με καυστικό τρόπο το νέο gadget του υπουργού Υγείας, με αφορμή την τροπολογία που έχει καταθέσει το υπουργείο Υγείας για το πρόγραμμα Δοξιάδης κατά της παχυσαρκίας.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος είπε με καυστικό τρόπο «δεν ξέρω με ποια γυαλιά μελετήσατε την τροπολογία, εμείς μελετήσαμε».

Από την πλευρά του ο υπουργός Υγείας απάντησε στην αξιωματική αντιπολίτευση λέγοντας ότι «η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ για τα γυαλιά μου ήταν πέραν πάσης λογικής. Διάβασα διάφορα άρθρα στο διαδίκτυο από ανθρώπους που σας ασκούν κριτική για την ένταση με την οποία ασχοληθήκατε».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε πως «σε ένα χρόνο από σήμερα, όσοι με βρίζετε θα έχετε τέτοια γυαλιά. Τεχνολογικά και πολιτισμικά πρωτόγνωρο το ΠΑΣΟΚ, με ξεπερνά, μου προκαλεί γέλιο».

Παράλληλα, τόνησε «η ιδέα για τα γυαλιά μου ήρθε τότε στη Νίκαια όταν βιαιοπράγησαν εναντίον μου. Τότε όλοι μου ζητούσαν το βίντεο της γροθιάς. Από εδώ και μπρος θα φοράω τα γυαλιά μου, και όποιος θέλει ας με βρίσει, ας με φτύσει. Θα καταγράφεται».

Πηγή: ethnos.gr