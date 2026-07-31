Αφήνει την Ατλέτικο και ανοίγει νέο «κεφάλαιο» ο Κωστής!

Ο 23χρονος Θεσσαλονικιός και αριστεροπόδαρος στόπερ που ξεχωρίζει για την αμυντική του συνέπεια υπέγραψε έως το 2030 στην Καστεγιόν, ομάδα της La Liga 2, αφήνοντας πίσω τους «ροχιμπλάνκος» (2 συμμετοχές, μία στο Champions League) και τις θυγατρικές ομάδες των Μαδριλένων (91 ματς-3 γκολ-1 ασίστ).

H ανακοίνωση της Καστεγιόν για την απόκτηση του Ηλία Κωστή:



«Η CD Castellon και η Ατλέτικο Μαδρίτης κατέληξαν σε συμφωνία για τη μεταγραφή του Ηλία Κωστή, κεντρικού αμυντικού που εντάσσεται στις τάξεις της «αλμπινέγκρα» έως τις 30 Ιουνίου 2030.

Ο Ηλίας Κωστής (27/02/2003, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα) έρχεται από την Ατλέτικο Μαδρίτης, τον σύλλογο στον οποίο αναδείχθηκε και αγωνίστηκε τις τελευταίες σεζόν, κυρίως στις τάξεις της Ατλέτικο Μαδριλένο στην Primera Federacion.

Έχοντας αναδειχθεί από τις ακαδημίες του ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας, ο Κωστής μετακόμισε στην Ισπανία το 2019 για να ενταχθεί στην ακαδημία της Ατλέτικο Μαδρίτης. Αφού εξελίχθηκε στην δεύτερη ομάδα των «ροχιμπλάνκος», έκανε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα της Ατλέτικο στο UEFA Champions League, τον Οκτώβριο του 2023, κόντρα στη Φέγενορντ.

Ο αριστερόποδος κεντρικός αμυντικός ξεχωρίζει για την αμυντική του αποτελεσματικότητα, το παιχνίδι του στον αέρα και την καλή του διανομή της μπάλας. Έχοντας αγωνιστεί στις εθνικές ομάδες νέων της Κύπρου, από το 2023 αποτελεί μέλος της εθνικής ομάδας U21 της Ελλάδας. Τώρα ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, προκειμένου να προσφέρει όλη τη σταθερότητα και το δυναμισμό του στην ομάδα με τα λευκό-μαύρα χρώματα.

Καλώς ήρθες στο νέο σου σπίτι, Ηλία!»