Με τον Σορετίρε η λίστα του ΠΑΟΚ για την Άντερλεχτ

Με τον Σόλα Σορετίρε η ανανεωμένη λίστα του ΠΑΟΚ για τα παιχνίδια με την Άντερλεχτ (6 & 13 Αυγούστου) - Ποιος έμεινε εκτός.

Ο Άγγλος εξτρέμ φώναξε παρών στη σημερινή προπόνηση του Δικεφάλου, ξεπερνώντας πλήρως τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε τους τελευταίους μήνες. Ως εκ τούτου δηλώθηκε κανονικά στη λίστα της UEFA που κατέθεσε σήμερα ο ΠΑΟΚ, με τον Λούκα Γκουγκεσασβίλι να μένει εκτός, μετά τον δανεισμό του στη Γκεζτέπε της Τουρκίας.

Χωρίς περαιτέρω αλλαγές η λίστα των ξένων, με τους ασπρόμαυρους να δικαιούνται να κάνουν δύο αλλαγές στη λίστα των 25 παικτών μέχρι και 24 ώρες πριν την έναρξη του πρώτου αγώνα με την Άντερλεχτ, δηλαδή μέχρι την προσεχή Τετάρτη (5/8).

Αναλυτικά η λίστα Α του ΠΑΟΚ:

«Άλι , Μπάμπα , Μπάλντε , Μπαλωμένος, Τάισον , Καμαρά , Ελουστόντο , Γκόμεζ , Σορετίρε , Χατζηδιάκος , Γερεμέγεφ , Κένι , Κωνσταντέλιας , Λύρατζης , Μιχαηλίδης , Μοναστηρλής , Παβλένκα , Πέλκας , Σανταμαρία , Τέιλορ , Θυμιάνης , Τσιφτσής , Τσοπούρογλου, Ζαφείρης , Ζίβκοβιτς»