ΜΜΕ Βελγίου: «Η Άντερλεχτ ταξιδεύει στην έδρα-φόβητρο του ΠΑΟΚ»

Αναφορές στην ατμόσφαιρα της Τούμπας κάνουν τα ΜΜΕ του Βελγίου, λίγο πριν την μονομαχία της Άντερλεχτ με τον ΠΑΟΚ.

Οι Βέλγοι αν και τα βρήκαν... σκούρα κόντρα στη Χάμαρμπι στο πρώτο ημίχρονο, στην επανάληψη βρήκαν τα ψυχικά αποθέματα, έκαναν την ολική ανατροπή και πήραν την πρόκριση για τον 3ο προκριματικό του Εuropa League, όπου θα αντιμετωπίσουν τον ΠΑΟΚ σε διπλούς αγώνες.

Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Τούμπας στις 6 Αυγούστου (20:45), με τα δημοσιεύματα του Βελγίου σήμερα να κάνουν ξεχωριστή αναφορά στην ατμόσφαιρα της Τούμπας.

«Η Άντερλεχτ ταξιδεύει στην έδρα-φόβητρο του ΠΑΟΚ», αναφέρει χαρακτηριστικά στον τίτλο του το HLN.be, το οποίο προσθέτει μεταξύ άλλων: «Ιδιαίτερα η αναμέτρηση στην Ελλάδα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα απαιτητική για την Άντερλεχτ, καθώς το γήπεδο της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη φημίζεται για την εκρηκτική και καυτή ατμόσφαιρά του».

ΠΑΟΚ vs Βέλγοι λοιπόν, με τον Δικέφαλο να αντιμετωπίζει την πέμπτη διαφορετική ομάδα από τη χώρα της κεντρικής Ευρώπης, με τη ρεβάνς να διεξάγεται στο Lotto Park των Βρυξελλών στις 13 Αυγούστου στις 21:30 και τον νικητή του ζευγαριού να συνεχίζει στην Ευρώπη μέχρι τον Δεκέμβριο.