Πήρε θέση ο Τραμπ: «Δεν συζήτησα με τον Ινφαντίνο το σχέδιο της FIFA»

Την ώρα που «σφίγγει ο κλοιός» γύρω από τον Τζιάνι Ινφαντίνο, ο πλανητάρχης πήρε θέση και δήλωσε... άγνοια!

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπογράμμισε ότι δεν είχε καμία συζήτηση με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, σχετικά με το σχέδιο της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας για την παραχώρηση μεριδίων σε εξωτερικούς επενδυτές.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους από το προεδρικό καταφύγιο του Καμπ Ντέιβιντ, ο Τραμπ διέψευσε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα αποτέλεσε αντικείμενο συνομιλίας με τον επικεφαλής της FIFA, την ώρα που το σχέδιο της διεθνούς ομοσπονδίας για την πώληση ποσοστών συμμετοχής σε επενδυτικά κεφάλαια έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον χώρο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.