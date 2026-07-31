Παγκόσμια Πρωταθλήτρια η Εθνική Κορασίδων!

Ακόμη μία μεγάλη επιτυχία σε επίπεδο υποδομών προστέθηκε απόψε στη συλλογή της ελληνικής υδατοσφαίρισης, με την εθνική κορασίδων να κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ16.

Στον τελικό της διοργάνωσης, που φιλοξενήθηκε στο Ζάγκρεμπ, το συγκρότημα του Αργύρη Θεοδωρόπουλου επιβλήθηκε με εμφατικό τρόπο της Ισπανίας 11-7 και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Η χώρα μας μετράει πλέον δύο μετάλλια (ένα χρυσό και ένα ασημένιο) στις τρεις διοργανώσεις που έχουν διεξαχθεί από το 2022, όταν καθιερώθηκε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία.

Η ελληνική ομάδα έδειξε από την αρχή ότι ήταν ανώτερη, με την αρχηγό Αφροδίτη Μπιτσάκου (η οποία από την Κροατία θα μεταβεί κατευθείαν στην Πορτογαλία, για να ενισχύσει την ομάδα νέων γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που αρχίζει αύριο) σε ρόλο... μαέστρου, επιθετική πολυφωνία και την τερματοφύλακα Ανδριάνα Κοντάκου να αποκρούει πέναλτι της Σούγια.

Στη δεύτερη περίοδο, οι παίκτριες του Αργύρη Θεοδωρόπουλου βελτίωσαν την άμυνά τους και με σερί 4-0 ξέφυγαν 8-3, βάζοντας τις βάσεις για τη νίκη. Η διαφορά έφτασε και στο +6 (9-3) στο τρίτο εξάλεπτο, με πέναλτι της Λαμπάτου, η Ισπανία μείωσε σε 9-5 και 10-6, αλλά ως εκεί...

Τα εξάλεπτα (με πρώτη την τυπικά γηπεδούχο Ισπανία): 2-4, 1-4, 2-2, 2-1

H σύνθεση της εθνικής: Βούτσικα, Ελμισιάν 1, Μοροχλιάδου, Τσίγκα 2, Λαμπάτου 1, Μανουσάκη 2, Ανδρεάδη, Μουστάκα 1, Μπιτσάκου 2, Λαμπροπούλου 2, Καραγιάννη, Κοντάκου, Νικολοπούλου, Πλεμμένου.

Την αποστολή της εθνικής στο Ζάγκρεμπ συμπλήρωνε η Λουκία Δροσοπούλου-Σπάθη, η οποία έμεινε εκτός 14αδας του τελικού.