Οριστικοποιήθηκε το συμβόλαιο με τη Ρόμα και περνάει ιατρικά ο Κουλιεράκης!

Ακόμα ένα βήμα στη μεταγραφή του διεθνούς Έλληνα κεντρικού αμυντικού από τη Βόλφσμπουργκ στη Ρώμη έγινε σήμερα (31/7).

Συμβόλαιο έως το 2031 θα υπογράψει με τη Ρόμα ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης!

Ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός θα λαμβάνει 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και αύριο (1/8) θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, ώστε να οριστικοποιηθεί η μεταγραφή που θα κοστίσει 17 εκατομμύρια ευρώ συν τα μπόνους και ένα ποσοστό μεταπώλησης 20%.

Expected medicals tomorrow for Konstantinos #Koulierakis with #ASRoma. Then he will sign the contract until 2031 (€2M/year). #transfers https://t.co/F0Vr6oNtx2 — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 31, 2026