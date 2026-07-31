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Οριστικοποιήθηκε το συμβόλαιο με τη Ρόμα και περνάει ιατρικά ο Κουλιεράκης!

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Ακόμα ένα βήμα στη μεταγραφή του διεθνούς Έλληνα κεντρικού αμυντικού από τη Βόλφσμπουργκ στη Ρώμη έγινε σήμερα (31/7).

Συμβόλαιο έως το 2031 θα υπογράψει με τη Ρόμα ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης!

Ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός θα λαμβάνει 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και αύριο (1/8) θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, ώστε να οριστικοποιηθεί η μεταγραφή που θα κοστίσει 17 εκατομμύρια ευρώ συν τα μπόνους και ένα ποσοστό μεταπώλησης 20%.

Οριστικοποιήθηκε το συμβόλαιο με τη Ρόμα και περνάει ιατρικά ο Κουλιεράκης!