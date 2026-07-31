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Live Streaming: Άντο Ντεν Χάαχ - Αστέρας Aktor

Ποδόσφαιρο
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Τέταρτο φιλικό προετοιμασίας των Αρκάδων στην Ολλανδία.

Δείτε σε live streaming το φιλικό του Αστέρα Aktor με την Άντο Ντεν Χάαχ:

 

Live Streaming: Άντο Ντεν Χάαχ - Αστέρας Aktor