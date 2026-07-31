Επίσημα στους Καβαλίερς ο Χεζόνια!

Happy end στο σίριαλ του Κροάτη άσου με την ομάδα του Κλίβελαντ, με τον «Super Mario» να μετακομίζει και πάλι στο ΝΒΑ!
Η λύση στη θέμα με τη Ρεάλ φαίνεται πως βρέθηκε και οι Καβαλίερς ανακοίνωσαν πλέον με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Χεζόνια.
Έτσι ο Κροάτης άσος θα αφήσει ξανά την Ευρώπη και θα αγωνιστεί στο ΝΒΑ για έναν χρόνο με την ομάδα του Κλίβελαντ.
Welcome to Cleveland, Mario! #LetEmKnow— Cleveland Cavaliers (@cavs) July 31, 2026
FULL DETAILS: https://t.co/V4DXdtKABq pic.twitter.com/vdaKnhWZYK