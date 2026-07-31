Επίσημα στους Καβαλίερς ο Χεζόνια!

Παίκτη των Καβαλίερς αποτελεί και επίσημα ο Μάριο Χεζόνια!

Happy end στο σίριαλ του Κροάτη άσου με την ομάδα του Κλίβελαντ, με τον «Super Mario» να μετακομίζει και πάλι στο ΝΒΑ!

Η λύση στη θέμα με τη Ρεάλ φαίνεται πως βρέθηκε και οι Καβαλίερς ανακοίνωσαν πλέον με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Χεζόνια.

Έτσι ο Κροάτης άσος θα αφήσει ξανά την Ευρώπη και θα αγωνιστεί στο ΝΒΑ για έναν χρόνο με την ομάδα του Κλίβελαντ.