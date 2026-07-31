Από την Κ19 του ΠΑΟΚ στη Ζάκυνθο ο Τσίτσκας

Ο Παναγιώτης Τσίτσκας ανακοινώθηκε και επίσημα από τη Ζάκυνθο, μετά από 11 χρόνια στο PAOK Academy.

Μετά από 11 χρόνια παρουσίας στην ασπρόμαυρη ακαδημία, ο 20χρονος στόπερ αποχωρεί από τον ΠΑΟΚ, βρίσκοντας στο νησί του Ιονίου τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Η ΑΠΣ Ζάκυνθος ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Παναγιώτη Τσίτσκα, ο οποίος θα αγωνίζεται από την επόμενη σεζόν σε επαγγελματική κατηγορία και σε επίπεδο Superbet League 2.

Την περσινή σεζόν ο 20χρονος (γεννημένος το 2006) αποτέλεσε τον αρχηγό της Κ19 του Δικεφάλου, που υπό τις οδηγίες των Τσιαπακίδη-Χάγκαν κατέκτησε το νταμπλ στα τμήματα υποδομών της Super League.