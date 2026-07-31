Επιστροφή στην πατρίδα και πιθανόν στο δρόμο της ΑΕΚ ο Βέρμπιτς!

Το κεφάλαιο «Ελλάδα» έκλεισε για τον Μπέντζαμιν Βέρμπιτς. Ο 32χρονος winger έμεινε ελεύθερος από τον Λεβαδειακό (7 γκολ - 7 ασίστ - 35 εμφανίσεις) και αποχαιρετά τη χώρα μας μετά από το 2022, όταν υπέγραψε στον Παναθηναϊκό (7 γκολ - 2 ασίστ - 58 ματς).
Η μεταγραφή του διεθνή Σλοβένου επιθετικού στην Τσέλιε έχει συναισθηματικό αντίκτυπο, καθώς ήταν η πρώτη φανέλα που φόρεσε το 2011 (36 γκολ - 23 ασίστ - 126 παιχνίδια), προτού γράψει ιστορία σε Κοπεγχάγη (2015-2018) και Ντιναμό Κιέβου (2018-2022). Με την εθνική Σλοβενίας παραμένει διεθνής με 7 γκολ - 2 ασίστ σε 65 αγώνες ως τώρα.