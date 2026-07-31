Επιστροφή στην πατρίδα και πιθανόν στο δρόμο της ΑΕΚ ο Βέρμπιτς!

Ο πρώην winger του Παναθηναϊκού και του Λεβαδειακού υπέγραψε στην Τσέλιε, ομάδα που τον ανέδειξε και υποψήφια αντίπαλο της Ένωσης στα playoffs του Champions League.

Το κεφάλαιο «Ελλάδα» έκλεισε για τον Μπέντζαμιν Βέρμπιτς. Ο 32χρονος winger έμεινε ελεύθερος από τον Λεβαδειακό (7 γκολ - 7 ασίστ - 35 εμφανίσεις) και αποχαιρετά τη χώρα μας μετά από το 2022, όταν υπέγραψε στον Παναθηναϊκό (7 γκολ - 2 ασίστ - 58 ματς).

Η μεταγραφή του διεθνή Σλοβένου επιθετικού στην Τσέλιε έχει συναισθηματικό αντίκτυπο, καθώς ήταν η πρώτη φανέλα που φόρεσε το 2011 (36 γκολ - 23 ασίστ - 126 παιχνίδια), προτού γράψει ιστορία σε Κοπεγχάγη (2015-2018) και Ντιναμό Κιέβου (2018-2022). Με την εθνική Σλοβενίας παραμένει διεθνής με 7 γκολ - 2 ασίστ σε 65 αγώνες ως τώρα.