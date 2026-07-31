Παναθηναϊκός: Η παρακάμερα από την πρόκριση επί της Πάκσι (vid)

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε την παρακάμερα από την πρόκριση επί της Πάκσι στο ΟΑΚΑ, που έστειλε την ομάδα στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Ο Παναθηναϊκός συνάντησε δυσκολίες απέναντι στην Πάκσι, όμως με τα γκολ των Γιάγκουσιτς και Ραστόντερ πήρε την ισοπαλία με 2-2 και μαζί το εισιτήριο για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Κομβικό ρόλο έπαιξε και ο «πράσινος» λαός, με το «Τριφύλλι» να έχει την δεύτερη μεγαλύτερη προσέλευση στα προκριματικά και τους οπαδούς του να έχουν υποδειγματική στάση σε όλη την διάρκεια του αγώνα.

Η «πράσινη» ΠΑΕ μάλιστα δημοσίευσε και ένα βίντεο με την παρακάμερα του αγώνα, βάζοντας όσους δεν ήρθαν στο γήπεδο στο... κλίμα της αναμέτρησης.

Δείτε το βίντεο: